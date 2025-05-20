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對等關稅降躁 三大債市持續淨流入

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
債券基金資金流向。（資料來源：美銀、EPFR）
債券基金資金流向。（資料來源：美銀、EPFR）

中美貿易休戰90天，激發風險性資產走升，避險性債券下跌，隨後因美國4月PPI創五年來最大降幅，零售銷售幾無成長。使債市收復部分失土，整周漲跌互見。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計上周截至今年5月14日止，投資級債市場轉為淨流入33.4億美元，非投資等級債淨流入30億美元，新興市場債淨流入金額增溫至15.4億美元。

安聯投信表示，中美關稅休戰激發投資者信心，利率互換市場交易員預期聯準會2025年僅降息兩次。花旗預測7月開始下調利率，高盛料首次降息要等到12月。聯準會理事Kugler認為，雖然對華稅率暫時降低，但川普關稅政策仍可能推高通膨並拖累經濟成長。

在新興市場部分，阿根廷政府啟動與IMF新融資計畫，及政府解除部分外匯管制措施有助強化外部流動性，惠譽國際信評公司調升阿根廷主權信用評等至CCC+。

展望後市，安聯投信表示，經歷首波政策衝擊後，目前面對的仍是高度不確定性的貿易政策前景，後續需留意經濟數據進一步弱化，同時在談判進退之間，高波動將續為常態，投資布局上應可採取較廣泛的方式進行。

安聯投信表示，中美雙方釋出善意，大幅降低彼此的關稅壁壘，風險資產價格大幅回升，不過關稅政策談判仍有極大不確定性，不建議追高，股票建議維持中立，分散區域配置；債券整體仍低配，經濟衰退機率下降，公債防禦部位配置需求已降低，通膨預期上升，建議調降利率債部位，回歸信用債。

展望後市，安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，預估2025年美國經濟仍可望呈現正成長，雖關稅、政府改革與移民措施帶來的不確定性仍大，但仍存在放寬監管、減稅等正面。隨著貿易與預算政策逐漸明朗，不確定性可望下降，企業支出、投資、招募與併購活動也可能恢復。此外，生產力提升、產業回流與私人部門需求也提供潛在的成長動能。

謝佳伶表示，目前美國非投資債市場殖利率超過8%，2025年有望帶來接近票息的報酬率。低於面額的價格與較高的票息提供上漲機會及較低波動度。公司基本面穩健，短期內再融資壓力有限，公司也持續致力於維持穩健的資產負債表。預估違約率可望維持在歷史平均的3~4%之下。

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