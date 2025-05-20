關稅雜音降溫 美國股票型基金轉為淨流入居冠

受惠於連番釋出的經濟利多消息，包括美中高層在日內瓦接觸後發布聯合聲明，緩和過去數月雙方緊張的貿易局勢，並爭取三個月時間來解決分歧。美國商務部撤銷拜登時代AI晶片擴散規定，加上最新經濟數據使市場對聯準會降息預期再起，激勵盤勢等利多因素激勵，股市呈現全面上揚走勢，投資人信心顯著回升。

回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR等統計顯示，統計自2025年5月8日至5月14 日止近一周，美國股票型市場轉為淨流入198.44億美元成為主要市場之首，已開發歐洲股票基金淨流入降溫至27.20億美元，亞洲不含日本淨流入6.61億美元，拉丁美洲、歐非中東淨流入呈現小幅淨流入分別為3.25億美元、0.31億元。

針對近期國際情勢，安聯投信表示，美中雙方罕見同步釋出善意，宣布互降關稅並啟動90天的貿易休戰期，對市場無疑是一劑強心針。美國將對中國大陸的關稅水準調降至30%，中國大陸則對美國進口商品的稅率降至10%，儘管雙方仍未達成根本性協議，但此舉已顯示出雙邊關係正朝緩和方向發展。而更令市場振奮的，是美國同步撤銷拜登政府時代對中國大陸出口AI晶片的管制措施，這象徵科技冷戰的鬆動，有助於重啟AI供應鏈的跨國合作與資金流動。

安聯投信表示，這一系列訊號直接推升市場的投資情緒，尤其對科技股和中概股而言，是階段性的重要利多。美國半導體巨頭有望重新拓展大陸市場，而與AI產業鏈緊密相連的台灣、南韓供應鏈也將同步受惠。關稅下調對大陸出口製造業形成支撐，利多資本市場上的中資企業與相關產業。

歐洲方面，歐元區最新經濟數據表現優於預期，顯示其經濟動能正在逐步修復。第1季GDP年增1.2%，但仍顯示經濟成長維持穩健。更值得關注的是3月工業產出月增2.6%、年增3.6%，遠超市場預期，這對於近年受能源價格與地緣風險干擾的歐洲製造業來說，是一項明確的利多訊號強化了市場對歐元區景氣觸底反彈的信心，並可能使歐洲央行在利率政策上具備更大的彈性。

安聯收益成長多重資產基金謝佳伶表示，預估2025年美國經濟仍可望呈現正成長，雖關稅、政府改革與移民措施帶來的不確定性仍大，但仍存在放寬監管、減稅等正面。隨著貿易與預算政策逐漸明朗，不確定性可望下降，企業支出、投資、招募與併購活動也可望恢復。此外，生產力提升、產業回流與私人部門需求也提供潛在的成長動能。

謝佳伶表示，股市已開始反映經濟與企業獲利成長趨緩的預期。一旦關稅談判有較明確的結果、經濟數據或財報優於預期，或企業釋出的財測仍舊穩定或者轉佳，皆可能成為推動股市上漲的動力。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，目前市場已部分反映上述不確定性，尤以人工智慧創新生態系為甚。企業獲利預期近來遭下修，估值亦呈現收斂壓力；預計隨著不確定因素釐清，貿易條件逐步明朗，企業有望恢復長期成長軌道，支撐市場中期的修復與回升。

莊凱倫表示，川普政府將持續強化美國在人工智慧領域的全球領導地位，並推動關鍵產業鏈回流；近期包括 NVIDIA計畫投資5,000億美元及蘋果擬投入500億美元等公告，將有助於建構更具韌性的AI技術與供應鏈體系，未來可望有更多相關消息陸續公布。

在台股展望部分，安聯投信台股團隊表示， 美中關稅戰停火題材持續發酵，提振市場信心；台股近期走勢逐步轉強，展現跌深反彈的格局。近期盤勢主要受基本面與消息面兩大因素所牽動。但近日信評機構穆迪近期將美債信用評等調降，由Aaa調降至Aa1，短線上可能成為漲多後拉回的干擾雜音。

回到基本面，安聯投信台股團隊表示，整體而言，情況持續轉好。例如第1季整體獲利表現優於市場預期，主要是拜市場預期美國對等關稅效應、提前拉貨所致；第2季成長幅度也有望在提前拉貨效應持續發酵下，整體表現有望優於第1季。

安聯投信台股團隊表示， 參考近期已召開法說會的大型權值股說法，短期客戶訂單並未出現明顯變化，但對下半年需求則缺乏能見度，國際主要CSP廠並未調降資本支出，觀察點仍是景氣是否因關稅政策而轉為衰退，包括美國聯準會是否有能力在景氣出現衰退時進行降息等都將影響金融市場表現。另外可同時觀察美股走勢與資金動能的變化。

布局上可聚焦市占率提升、滲透率增加、規格提升、產品組合優化、景氣循環末段；布局主題可緊扣美國製造、《美墨加協定》（USMCA）、高殖利率、內需消費、輸美比重低等族群或為關稅不確定性下的避風港。後續可留意貿易談判進展、企業財報和經濟數據表現，並善用定期定額方式長線紀律參與市場。