穆迪打亂反彈腳步 台指期夜盤持續腳軟

台指期夜盤16日在穆迪調降美國信評，美股電子盤在15點開始，跌幅出現收斂跡象中，以21,518點、下跌20點開出後，雖一度上衝至21,570點，但在追價無力下，隨即回測21,475點支撐，在晚間9點半時，受部分追空賣單拖累，行情在21,500關卡上下游走、下跌約50點。

穆迪宣布下調美國信用評級，從最高級別Aaa下調至Aa1，但將評級展望從「負面」調整為「穩定」。穆迪評級機構明確指出，美國日益惡化的財政赤字和政治極化態勢，正在削弱世界最大經濟體的信用基礎下，美股電子盤在台股開盤前即告拉回中，也拖累台股19日下跌逾300點，但隨後在美股電子盤跌勢出現收斂跡象下，台指期夜盤走勢也一度回穩。

其中，台積電（2330）在夜盤交易中，持續走疲，在晚間9點半時，回測980元關卡，下跌約4元、漲幅0.4%；電子、半導體期也分別下跌約0.1%，僅中型100期貨指數維持在小紅格局。

台股19日盤面各類股漲少跌多，指數終場下跌319點，收21,523點，其中，外資現貨由買轉賣，賣超130.5億元，同時，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加506口、至37,713口，投信由賣轉買、買超4.2億元，自營商則是賣超40.1億元，三大法合計賣超166.3億元。

市場專家建議，就台股技術面觀察，19日台股開低走低，表現較亞股以及美股期貨電子盤來得弱，終場收在21,523點，不僅跌破前一日21,697低點、5日線，並且也跌破14日大量紅K低點21,552點，技術面釋放短線走勢轉弱訊號，若無法迅速站回5日線，盤勢將進一步回測下檔支撐，接下來可關注13日所留下的多方缺口上緣位置21,330點的支撐力道。