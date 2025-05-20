就市論勢／內需、高殖利率股 吸睛

盤勢分析

最新穆迪調降美國信評，美債殖利率走高，市場擔憂美國通膨再起，適逢美股自4月初反彈以來，部分科技股漲幅已大，美股獲利了結賣壓開始湧現。

對照台股走勢，儘管COMPUTEX展將熱鬧登場，昨（19）日輝達執行長黃仁勳演講也火紅出擊，唯投資人居高思危，指數終場下跌319點收在21,523點，成交量降溫至約3,364億元。

技術面來看，台股指數跌破5日均線，指數量縮拉回屬於技術性的調整，且20日均線呈現上彎具支撐；籌碼方面，大盤融資餘額目前增加速度緩慢，表示市場仍維持謹慎；評價面，目前整體台股本益比維持13.6倍附近，台股目前價位仍不貴。

投資建議

短線上，台股低點已見，在川普延遲關稅90天後，美國客戶積極拉貨，預期台灣外銷訂單可能在6月驟降，影響下半年經濟成長率表現，後續有待台灣談判降稅、半導體關稅、美國降息、與美國減稅政策推出，帶動台股進一步表現。

未來半年經濟不確定性仍高，現階段台股基本面無多大變化，看好AI長期動能仍在，基期低的AI績優股及邊緣AI受惠股值得注意。傳產內需或高殖利率股有機會零星表現，投資人可留意或鎖定高股息基金分批布局。