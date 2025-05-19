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證交所引資 聚焦科技

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
證交所總經理李愛玲（左）及野村證券Global Head of APAC Cash Equity Sales Kentaro Watanabe共同啟動APAC Tech Forum 2025。證交所／提供
證交所總經理李愛玲（左）及野村證券Global Head of APAC Cash Equity Sales Kentaro Watanabe共同啟動APAC Tech Forum 2025。證交所／提供

臺灣證券交易所持續在國內外辦理引資活動，昨（19）日與野村證券首次攜手合作，共同舉辦「APAC Tech Forum 2025」活動，聚焦科技領域的機構投資人與30餘家科技相關產業的上市櫃公司，以一對一或小組會議形式交流前景及趨勢。

在「APAC Tech Forum 2025」活動期間，證交所與野村證券更安排共同舉辦以機構投資人服務與科技產業展望為主軸的專題會議。會議由野村證券Global Head of APAC Cash Equity Sales, Kentaro Watanabe開場，並邀請證交所總經理李愛玲開場致詞。

李愛玲致詞時表示，台灣眾多上市公司在全球人工智慧（AI）革興中扮演要角，儘管近期市場或有波瀾，但證交所致力維持市場透明度、效率性及韌性，很高興與野村首次攜手合作，共同將台灣資本市場發展最新藍圖提供給投資人參考。

專題演講部分，由證交所代表及野村三位分析師分別以「從數據到決策：精進投資人服務的最佳實踐」與「2025 Tech Outlook」為主軸，進行專題演講。

證交所代表深入介紹近年推出之Investment InfoHub、ETF e添富、ESG InfoHub、永續報告書自動申報及IR平台等多元平台和服務，向機構投資人提供交易面、商品面、上市公司ESG及議合等多元資訊之便捷管道。

繼與野村證券合辦的「APAC Tech Forum 2025」後，證交所本周將首度進軍台北國際電腦展（COMPUTEX 2025），在會展期間舉辦「台灣智慧科技島主題式業績展望會－COMPUTEX群雄競起 證交所精選25」，將為上市公司打開機構法人投資大門。

證交所表示，今年以來，持續積極透過引資活動及投資人拜會，向全球投資人展示台灣資本市場的韌性與發展潛力，未來證交所將持續秉持服務精神，與券商合作引資，促進上市公司與機構投資人交流，吸引國際資金參與台灣資本市場。

證交所 上市公司

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