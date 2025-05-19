快訊

吳德榮：周六下午起梅雨季第3波鋒面南下 中部以北轉雨降溫

世界動盪…賴總統只靠倚美抗中 難帶台灣離險境

貨櫃三雄看旺 法人喊買

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

上周SCFI指數較前周上漲9.9%，其中，美東線周漲22%、美西線周漲31.7%，歐洲線則下跌0.6%。法人機構表示，由於美國線前期運價水準基期已低，在下游訂艙需求回升下，有望支撐美國線運價持續上漲，將嘉惠長榮（2603）、陽明、萬海等貨櫃三雄營運。

法人機構表示，隨美中貿易衝突趨於緩和，顯示在關稅豁免期間海運貿易，有望由幾近禁運的狀態邁向恢復部分貿易，趨於理性的關稅談判亦將有利修復市場對於貨櫃市場需求的悲觀預期。此外，自中國大陸被課徵高額關稅以來被壓抑的出口需求逐漸釋放，加上時序接近傳統貨櫃海運旺季，有利支撐遠洋線運價上漲。

展望後市，由於航商美國線的閒置運力短期內完全返回尚需約三周以上的時間，美國線前期運價基期已低，在下游訂艙需求回升、供需錯配下，有望支撐美國線運價續漲。歐洲線方面，前期美國線的閒置運力有望陸續退出，加上將進入需求旺季，預期運價有望止跌回升。

也有機構法人指出，對貨櫃航運產業看法轉趨正向，係因美中雙方於5月12日達成為期90天的關稅減免協議，激勵美國貨主提前布局開學季、感恩節及耶誕節等節慶商機，出貨意願提升。

在貨櫃航運產業氣氛轉佳下，法人圈紛紛將長榮、陽明、萬海等貨櫃三雄的投資評等調升至「買進」。

關稅 美國

延伸閱讀

教宗良十四世接見美國副總統范斯、國務卿魯比歐

菲美海上戰士合作軍演將登場 反艦飛彈系統再成焦點

沙烏地媒體專訪林佳龍談對美投資 斷交35年首見

穆迪降美3A主權信評等級 美債會被拋售嗎？財金官員與壽險高層這麼說

相關新聞

輝達黃仁勳開講 台股「輝積」行情失靈

輝達執行長黃仁勳昨（19）日開講，並宣布將與台積電、鴻海、國科會攜手打造台灣第一台大型AI超級電腦，卻激不起多頭漣漪，台...

年輕股民 四特質吸睛

坊間常以「少年股神」形容在股市一夜致富或大翻車的事件主角，往往將年輕與衝動、投機、缺乏經驗等字眼畫上等號。政治大學商學院...

華邦電轉運 大摩力挺

摩根士丹利（大摩）表示，過去三季對NOR FLASH價格保守看待，但預期未來價格將開始上漲、市占率轉移與技術提升將有利於...

貨櫃三雄看旺 法人喊買

上周SCFI指數較前周上漲9.9%，其中，美東線周漲22%、美西線周漲31.7%，歐洲線則下跌0.6%。法人機構表示，由...

就市論勢／內需、高殖利率股 吸睛

最新穆迪調降美國信評，美債殖利率走高，市場擔憂美國通膨再起，適逢美股自4月初反彈以來，部分科技股漲幅已大，美股獲利了結賣壓開始湧現。

集保股務事務e櫃台 上線

由金管會、數位發展部跨部會合作指導，集保結算所全新打造的「股務事務e櫃台」（eCounter平台）於昨（19）日正式上線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。