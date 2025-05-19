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華邦電轉運 大摩力挺

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

摩根士丹利（大摩）表示，過去三季對NOR FLASH價格保守看待，但預期未來價格將開始上漲、市占率轉移與技術提升將有利於整體供應鏈，整體看法轉為正向。其中華邦電（2344）為首選，給予評等「優於大盤」，目標價25元。

大摩表示，NOR FLASH供應鏈已保守看待三個季度。隨著第3季可能開始的價格上調，目前對NOR FLASH轉為正向看法。雖然這波漲價能否延續至第4季仍不確定，但考量目前價格處於低基期，價格下跌的可能性不大。

大摩指出，在PC用NOR FLASH的供應市占將更多轉向台灣廠商，特別是華邦電，同時，也觀察到中國NOR FLASH在車用市場的品質正在提升，主要來自兆易創新（GigaDevice），這表示，除價格上漲之外，這兩家業者也可能具備更具持續性的成長動能。

大摩將華邦電2025年每股稅後純益（EPS）預估轉為正值，並維持2026年與2027年的EPS預估不變。同時考量DRAM市況轉佳，主因為DDR4需求強勁，且主要競爭對手已退出市場；此外，NOR FLASH展望也改善，因華邦電在PC市場的市占正在提升。

另外，針對其餘台廠供應鏈，大摩指出，旺宏方面考量到AI伺服器需求已見高峰、車用市場面臨逆風，以及消費性需求疲弱，在一般情境下給予16.5元目標價，評等「劣於大盤」，後續還需持續觀察車用市場對SLC NAND需求以及Switch硬體與核心遊戲成長速度。

而聯詠方面，大摩維持「優於大盤」的評等，目標價610元，並且後續風險在於8K／4K電視、智慧型手機、摺疊裝置銷售預期。聯詠仍設法擴大客戶基礎，並增加不同市場的市占率，如車用及平板市場。由於下半年的不確定因素，大摩將聯詠2025~2027年的預估獲利分別下修8%、7%、6%。

華邦電 大摩

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