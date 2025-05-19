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科技島主題業績秀 報名踴躍

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）今（20）日開展，臺灣證券交易所今年首度攜手此國際科技大展，舉辦「台灣智慧科技島主題式業績展望會－COMPUTEX群雄競起 證交所精選25」，截至昨日，已有逾200名機構投資人報名，多達2,200場次。

台灣智慧科技島主題式業績展望會20日至23日於南港展覽館一館登場，活動開幕首日邀集多位重量級嘉賓與產業代表蒞臨，見證台灣資本市場與智慧科技產業接軌的時刻。

證交所表示，本次主題式業績展望會，聚焦半導體、AI算力、智慧製造、綠色永續等前瞻議題，攜手25家優質上市櫃企業登場，橫跨多元領域，包含全球製造龍頭、半導體封測霸主、IC設計領航、智慧製造整合先驅及金融服務巨擘等，展現台灣企業於全球產業鏈中的創新實力與國際競爭潛力。

證交所在活動期間安排產業專家舉辦多場主題演講，針對科技趨勢如AI、機器人及半導體等核心領域進行深入解析，提供國際視野與多元觀點，共同探討台灣產業在全球市場的新定位與新機會。

同時，證交所亦將進行說明會，聚焦「亞洲資產管理中心」政策，以及在全球貿易競合壓力下，台灣資本市場如何以制度創新與政策支持開創突破路徑，展現市場韌性與競爭力。

統計至昨日，已有逾200名機構投資人報名證交所活動。證交所提醒，完成報名的機構投資人除可自由進出COMPUTEX展場，亦可憑證進入南港展覽館2館COMPUTEX Hospitality Lounge，體驗資本市場綜覽等服務，讓機構投資人觀展與參與業績展望；活動期間25場業績展望會亦將同步於YouTube直播，供投資人線上參與。

證交所 半導體

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