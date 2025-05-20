年輕股民 四特質吸睛

坊間常以「少年股神」形容在股市一夜致富或大翻車的事件主角，往往將年輕與衝動、投機、缺乏經驗等字眼畫上等號。政治大學商學院副院長周冠男從交易行為分析年輕族群面貌，發現該族群有傾向穩健投資與定期定額，較少當沖與違約等四大特質。

新冠疫情期間因投資航運股與鋼鐵股而大賺一筆的「少年航海王」、「少年鋼鐵人」，近來因美國對等關稅壁壘衝擊股市大幅下跌，部分高槓桿操作的年輕投資人瞬間爆倉，種種消息讓各界更重視年輕族群在台股扮演的角色。

周冠男在臺灣證券交易所官網「觀點專區」發表《台灣年輕人的投資面貌》一文指出，社會對年輕族群存在不少誤解。他將30歲以下投資人定義為年輕族群，根據證交所統計資料指出，2025年第1季，30歲以下的總成交人數超過100萬人，參與當沖者僅6萬人，占比僅5.1%。

反觀零股與定期定額的參與比率遠高於當沖者，零股成交人數占比達74.84%，定期定額成交人數占比為34.15%，顯示有95%的年輕人沒有從事當沖，且超過三分之一具有定期定額的投資習慣。

進一步觀察近三年定期定額、當沖與違約情況，2024年時採取定期定額的年輕人數量成長50%，投入金額成長72%。熱門標的包括元大台灣50、國泰永續高股息、富邦台50等ETF，股票則以台積電、兆豐金與玉山金為主。

就結構而言，年輕人定期定額戶數約占全市場34%至36%，金額約占20%至21%；當沖戶數占10%至14%，但金額占比僅7%至10%，且比重近三年呈下降趨勢；違約戶數占比約為16%至22%，但金額占比也僅有7%至8%。

周冠男指出，與其他年齡層相比，年輕人更傾向穩健投資，在定期定額的戶數與金額占比也較高，當沖與違約比重則相對較低。整體而言，台灣年輕投資人的理財觀念是朝正確方向發展。

他分析，對沒有專業財務知識、時間與分析工具的年輕人而言，最佳投資策略應是分散風險、長期持有。股市短期漲跌難以預測，即使專業投資人也未必能掌握趨勢，對多數投資人而言，長期買進後持有，才是穩健的投資策略。

對職涯剛起步階段的年輕人，他建議應將重心放在本業能力提升與收入增加。一如華倫·巴菲特所言：「年輕人應從學習財務知識開始，建立正確的理財觀念，選擇指數型基金或優質股票，採取長線投資策略，避免短期炒作。」