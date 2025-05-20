快訊

吳德榮：周六下午起梅雨季第3波鋒面南下 中部以北轉雨降溫

世界動盪…賴總統只靠倚美抗中 難帶台灣離險境

聽新聞
0:00 / 0:00

年輕股民 四特質吸睛

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

坊間常以「少年股神」形容在股市一夜致富或大翻車的事件主角，往往將年輕與衝動、投機、缺乏經驗等字眼畫上等號。政治大學商學院副院長周冠男從交易行為分析年輕族群面貌，發現該族群有傾向穩健投資與定期定額，較少當沖與違約等四大特質。

新冠疫情期間因投資航運股與鋼鐵股而大賺一筆的「少年航海王」、「少年鋼鐵人」，近來因美國對等關稅壁壘衝擊股市大幅下跌，部分高槓桿操作的年輕投資人瞬間爆倉，種種消息讓各界更重視年輕族群在台股扮演的角色。

周冠男在臺灣證券交易所官網「觀點專區」發表《台灣年輕人的投資面貌》一文指出，社會對年輕族群存在不少誤解。他將30歲以下投資人定義為年輕族群，根據證交所統計資料指出，2025年第1季，30歲以下的總成交人數超過100萬人，參與當沖者僅6萬人，占比僅5.1%。

反觀零股與定期定額的參與比率遠高於當沖者，零股成交人數占比達74.84%，定期定額成交人數占比為34.15%，顯示有95%的年輕人沒有從事當沖，且超過三分之一具有定期定額的投資習慣。

進一步觀察近三年定期定額、當沖與違約情況，2024年時採取定期定額的年輕人數量成長50%，投入金額成長72%。熱門標的包括元大台灣50、國泰永續高股息、富邦台50等ETF，股票則以台積電、兆豐金與玉山金為主。

就結構而言，年輕人定期定額戶數約占全市場34%至36%，金額約占20%至21%；當沖戶數占10%至14%，但金額占比僅7%至10%，且比重近三年呈下降趨勢；違約戶數占比約為16%至22%，但金額占比也僅有7%至8%。

周冠男指出，與其他年齡層相比，年輕人更傾向穩健投資，在定期定額的戶數與金額占比也較高，當沖與違約比重則相對較低。整體而言，台灣年輕投資人的理財觀念是朝正確方向發展。

他分析，對沒有專業財務知識、時間與分析工具的年輕人而言，最佳投資策略應是分散風險、長期持有。股市短期漲跌難以預測，即使專業投資人也未必能掌握趨勢，對多數投資人而言，長期買進後持有，才是穩健的投資策略。

對職涯剛起步階段的年輕人，他建議應將重心放在本業能力提升與收入增加。一如華倫·巴菲特所言：「年輕人應從學習財務知識開始，建立正確的理財觀念，選擇指數型基金或優質股票，採取長線投資策略，避免短期炒作。」

當沖 定期定額

延伸閱讀

天氣熱彰化花卉故鄉度小月 雲林淡色系花卉年輕人喜愛

助攻新鮮人保險事業藍圖 永達保經打造系統化育才機制

小資投資人崛起 口袋證券「銅板價」手續費助創財富

基隆國門廣場首度辦健美比賽 還有時尚走秀超吸睛

相關新聞

輝達黃仁勳開講 台股「輝積」行情失靈

輝達執行長黃仁勳昨（19）日開講，並宣布將與台積電、鴻海、國科會攜手打造台灣第一台大型AI超級電腦，卻激不起多頭漣漪，台...

年輕股民 四特質吸睛

坊間常以「少年股神」形容在股市一夜致富或大翻車的事件主角，往往將年輕與衝動、投機、缺乏經驗等字眼畫上等號。政治大學商學院...

華邦電轉運 大摩力挺

摩根士丹利（大摩）表示，過去三季對NOR FLASH價格保守看待，但預期未來價格將開始上漲、市占率轉移與技術提升將有利於...

貨櫃三雄看旺 法人喊買

上周SCFI指數較前周上漲9.9%，其中，美東線周漲22%、美西線周漲31.7%，歐洲線則下跌0.6%。法人機構表示，由...

就市論勢／內需、高殖利率股 吸睛

最新穆迪調降美國信評，美債殖利率走高，市場擔憂美國通膨再起，適逢美股自4月初反彈以來，部分科技股漲幅已大，美股獲利了結賣壓開始湧現。

集保股務事務e櫃台 上線

由金管會、數位發展部跨部會合作指導，集保結算所全新打造的「股務事務e櫃台」（eCounter平台）於昨（19）日正式上線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。