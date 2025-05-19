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穆迪降美3A 主權信評等級 美債會被拋售嗎？財金官員與壽險高層這麼說

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

國際信評穆迪16日將美國主權信用評等自「AAA」調降至「Aa1」，全球三大信評機構都不再給予美國最高評等、AAA等級光環盡失，引起市場恐慌；對此，財金部會與壽險業高層19日信心喊話說，對國際主要投資機構而言，美債即使被降至「Aa1」，依舊被視為「無風險資產」，不致產生美債拋售潮。

財金官員指出，穆迪是三大國際信評裡最後一家調降美國信評的機構，換言之，「美債被降評不是新消息」，只是和其他兩家信評調成一致的水準而已；另外，近日美債殖利率上漲，主要是受到通膨預期升溫、美國可能延後降息等消息影響，目前10年期美國公債約在4.5%，並不是特別高的水準。

壽險業高層則說，就算美債遭穆迪降評，RBC風險係數還是零，因此，壽險業投資美債不會有顯著影響。

財金官員強調，早在2011年8月5日，標準普爾公司（S&P）便將美國長期債信評等由「AAA」調降為「AA+」，債信展望「負面」；惠譽（Fitch）則是在2023年8月調降美國評等。

央行在2011年8月發布新聞稿指出，信評公司的信用評等常具「錦上添花、落井下石」的順循環特性，信評可供參考，但不宜過度依賴；央行當時還舉例說，日本在2001年亦曾被S&P調降信用評等，自「AAA」降為「AA＋」，後來甚至被降至「AA－」，但日本公債之舉債成本並無明顯不利之影響。央行呼籲，投資人勿需過度恐慌，信評公司的評等，僅是參考資料之一，仍應自行審慎評估判斷。

金融圈主管認為，在美國共和黨與總統川普推動的減稅法案，恐導致美國財政赤字大幅上升情況下，穆迪「補上最後一槍」的行動，對美國而言仍為一記警鐘，短期內也會衝擊美股表現。

大型債券商主管表示，儘管穆迪調降美國信評不利美債走勢，導致國際債市走勢偏空，但因國內資金寬鬆，對台債後市影響並不顯著。

美國公債 壽險業

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