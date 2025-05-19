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大摩：NOR FLASH 報價正面 首選這家記憶體廠

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

摩根士丹利（大摩）表示，過去三季對NOR FLASH價格保守看待，但預期未來開始NOR FLASH價格上漲、市占率轉移與技術提升將有利於整體供應鏈，整體看法轉為正向，其中華邦電（2344）為首選，給予評等「優於大盤」，目標價25元。

大摩表示，NOR FLASH供應鏈已保守看待三個季度。隨著第3季可能開始的價格上調，目前對NOR FLASH轉為正向看法。雖然這波漲價能否延續至第4季仍不確定，但考量目前價格處於低基期，價格下跌的可能性不大。

大摩指出，在PC用NOR FLASH的供應市占將更多轉向台灣廠商，特別是華邦電，同時，也觀察到中國大陸NOR FLASH在車用市場的品質正在提升，主要來自兆易創新（GigaDevice），這表示，除價格上漲之外，這兩家業者也可能具備更具持續性的成長動能。

大摩表示，將華邦電2025年每股盈餘（EPS）預估轉為正值，並維持2026年與2027年的EPS預估不變。同時考量DRAM市況轉佳，主因為DDR4需求強勁，且主要競爭對手已退出市場；此外，NOR FLASH展望也改善，因華邦電在PC市場的市占正在提升。

華邦電 大摩

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