快訊

新北三峽北大國小78歲老翁疑駕車暴衝 最新受傷名單曝光

疑高齡汽車駕駛突暴衝...新北三峽北大國小嚴重車禍 4人命危、16人傷

曾涉學歷造假…江雅綺出任駐英公使 民眾黨團酸「假博士」：駐外大崩壞

外資上週在集中市場買超996億元 敲進金融股

中央社／ 台北19日電
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

美中上週意外達成協議，關稅戰降溫，激勵上週台股大漲928.65點或4.44%，16日集中市場指數收在21843.69點。據證交所統計，上週外資在集中市場買超高達新台幣996.68億元。

個股方面，上週外資自集中市場買超最多前3名上市公司為，中信金，買超15萬4380張，以及陽明9萬7551張，和國泰金7萬1448張。

值得注意的是，在新台幣升值趨勢下，金融股成為外資買超的重點族群，除了中信金與國泰金，另外新光金、台新金、凱基金、兆豐金也分占上週外資買超榜第7至第10名。

賣超榜方面，上週外資自集中市場賣超最多前3名上市公司為群創9萬9406張，仁寶5萬1758張，和神達1萬7412張。

另統計今年初至5月16日止，外資累計賣超5271.30億元，外資總持有股票市值為30兆8652億元，占全體上市股票市值比重43.97%。

外資 國泰金

延伸閱讀

3大壽險金控首季狂敲13萬張兆豐金 看中哪三大利多？

外資連10買加碼75億元 狂掃金融股、聯電

爸留遺產南亞、亞泥...1股不賣變存股達人 第一金、00878為何她認為值得存？

新台幣升值 外資上週買超前10名清一色為金融股

相關新聞

外資賣超130億元、群創被賣最多 但這類股竟最獲外資青睞

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳主題演講登場，但台股19日卻是開低走低，以21,523.83點收盤，下跌319.86點，...

外資連四周回補台股 買超33.8億美元亞洲居冠

台股上周走揚847點，漲幅4.4%居新興亞股漲幅之冠，統計最近一個月台股反彈逾2千點，主要來自外資連續四周積極回補台股，...

外資止步連11買！三大法人轉賣超166億元 台股回落319點

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳19日主題演講登場，並公布輝達總部落腳北士科，但台積電（2330）等AI要角卻走勢疲弱，...

美國痛失3A信評 法人：債券投資應重收益提升下檔防護

信評機構穆迪上周五(16日)晚間宣布，調降美國政府主權信評一級至Aa1，美國徹底失去三大信評機構所給予的最高級3A評級，...

富邦證券輔導兆聯實業完成競拍 承銷價262元

富邦證券輔導的兆聯實業（6944）公司，19日完成競價開標。本次兆聯實業辦理競價拍賣，股數為4,911千股，最低得標價格...

台股下跌319點收21,523點 台積電下挫14元收984元

台股19日拉回，早盤以21786.33點開出，終場收21523.83點，下跌319.86點，跌幅1.46%，成交量326...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。