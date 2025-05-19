外資賣超130億元、群創被賣最多 但這類股竟最獲外資青睞

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳主題演講登場，但台股19日卻是開低走低，以21,523.83點收盤，下跌319.86點，外資賣超130.5億元最多，終止連11買轉為賣超，統計買賣超個股發現，賣超群創（3481）33,936張居冠，但買超前十大個股中，竟有7檔金融股，電子股則僅有聯電（2303）進榜，且居買超個股第二名。

在台股19日開盤前，美股三大期貨指數走跌，主受穆迪摘除美國最後的AAA頂級信評的影響；台股也是開低後走低，早盤以21,786.33點開出，一度下滑至21,496.69點，終場收在21,523.83點，跌幅1.46%。

三大法人轉為賣超166.39億元，包括外資賣超130.5億元，終止連11買；投信則是買超4.27億元；自營商賣超（合計）40.16億元，其中自營商（自行買賣）賣超4.29億元、自營商（避險）賣超35.87億元。

黃仁勳主題演講登場，且宣布將與台積電（2330）、鴻海（2317）集團合作，打造第一座大型AI超級電腦，作為台灣AI基礎設施和AI生態系統的基石，他同時也宣布，輝達的台灣辦公室「Nvidia Constellation」將設立在台北市的北投士林科技園區（北士科）。

不過，台股終場收低，除了漲多拉回整理之外，也受到穆迪調降美國債信，造成市場恐懼心理的影響，盤面上，食品股及綠能環保類股收盤漲幅都超過2%，表現最為強勢，抗跌收紅的還有觀光類股及造紙類股；電子股占大盤成交比重降至52.7%，航運股占大盤成交比重則達12.4%。

統計外資買賣超個股發現，外資賣超群創最多，另外陽明（2609）則是居外資賣超個股第二名，仁寶（2324）收在29.15元，漲幅4.86%，但外資則是賣超23,799張，另外，新光金（2888）也遭外資賣超。