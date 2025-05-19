PIMCO收益增長基金獲得核備 採股六債四配置
品浩（PIMCO）指出，PIMCO收益增長基金獲得台灣主管機關核備，這檔基金採用60%股票、40%債券的全球平衡型配置，透過多元分散優勢，在市場不確定性升高時，強化投資組合的穩定性，有助於穩定收益及報酬。
PIMCO收益增長基金經理人盛宜銘（Emmanuel Sharef）表示，PIMCO收益增長基金採多元分散且穩健的投資策略。有別於傳統的股六債四配置，這檔基金結合全球核心股票、高品質固定收益資產，以及適度的靈活戰術配置機制，致力在各種市場環境下，強化投資組合韌性。
PIMCO台灣業務負責人暨品浩太平洋投顧總經理唐佳志（Justin Tang）表示，台灣投資人正面臨經濟不確定性上升、地緣政治風險，及商業周期波動加劇的挑戰。在此市場環境下，投資人對全球資產配置多元化的需求持續增加，尤其是美國資產以外的配置。
唐佳志指出，在全球新局中，採取走入全球（Go Global）的策略，有助於在不同經濟周期及市場環境下，持續創造具吸引力的收益及投資回報。
PIMCO研究顯示，股六債四的配置，不僅報酬有機會接近全球股票，且有助降低風險與波動性約37%。PIMCO收益增長基金於2023年在亞太地區推出，目前除台灣外，也在新加坡、香港和中國大陸發行。截至4月30日，該基金資產管理規模約22億美元。
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