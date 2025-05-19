外資連四周回補台股 買超33.8億美元亞洲居冠
台股上周走揚847點，漲幅4.4%居新興亞股漲幅之冠，統計最近一個月台股反彈逾2千點，主要來自外資連續四周積極回補台股，隨著中美關稅談判出現曙光，市場不確定性獲得短暫緩解，恐慌指數明顯回落，資金陸續回流新興亞股。
上周外資對新興亞股整體買超50.4億美元，除泰國以外，其餘亞洲市場皆呈現買超，台股持續獲得33.8億美元挹注，相較前一周再度擴大，並領先其他亞股市場。外資買超印度股市8億美元，位居第二，其次依序為南韓買超6.8億美元、印尼買超3.1億美元，菲律賓、越南買盤持平，泰國則為賣超1.3億美元。
在外資買盤推升下，亞股上周普遍上揚，僅有泰國股市下跌1.3%，其餘亞股全數收紅，其中以台股漲幅最大4.4%，其次為印尼上漲4%、印度上漲3.6%、越南上漲2.7%、南韓上漲1.9%，新興亞股整體上漲3.4%。
中國信託投信表示，隨著對等關稅暫時休兵，多數亞股連續數周呈現淨流入，除了台股連續四周有買盤挹注，印度也連續五周呈現買超，且今年以來漲幅翻正為5.36%，南韓則連續三周呈現淨流入，今年以來報酬為8.36%，目前在亞股中表現最為亮眼。不過，就目前關稅進度而言，美對等關稅措施只是暫緩但沒有不實施，仍須提防短線資金行情過熱風險。
中國信託美國聚焦成長基金經理人唐祖蔭表示，短線除了關稅議題，近期穆迪 （Moody's）調降美國信評至Aa1，使得投資人對美國財政狀況產生擔憂，美債殖利率反彈，短線波動進一步加劇。
唐祖蔭進一步指出，儘管美國4月消費者信心指數降至近五年來最低水平，並顯示消費者預期未來一年物價將上漲至7.3%，高於3月的6.5%。不過，觀察美股表現與恐慌指數，顯示市場整體情緒仍偏向樂觀，加上科技股第1季營收亮眼，不僅谷歌、微軟、Meta最新公布的財報優於市場預期，近期公布的迪士尼財報同樣大幅擊敗市場預期，間接證明美國消費能力穩健，給美股一定的下檔支撐力道。整體來說，若貿易政策出現更多訊號，市場不確定風險陸續解除，在AI趨勢的推動下，美國大型成長股仍為投資主軸。
越南股市上周連日上漲，盤面買盤強勁，單周上漲2.7%，今年來漲幅2.73%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，隨著美國、中國大陸接連造訪越南，近期越、俄雙方也針對越南建造核電廠事宜簽署協議，雙方也進一步同意加強石油和天然氣工業領域的合作，包括向越南提供俄羅斯原油和液化天然氣，備受市場關注。張晨瑋指出，越南在美中貿易戰期間，對外積極尋找合作機會，對內持續強化公共投資，推動數位發展及相關基礎建設，統計今年截至4月30日，公共投資已投放總額達131兆越盾（約合50億美元），相當於全年計劃的14.2%，隨著政府全力發展經濟增長，加上作為全球供應鏈的重要節點，越南長期具備高成長潛力。
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