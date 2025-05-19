快訊

新北三峽北大國小78歲老翁疑駕車暴衝 最新受傷名單曝光

疑高齡汽車駕駛突暴衝...新北三峽北大國小嚴重車禍 4人命危、16人傷

曾涉學歷造假…江雅綺出任駐英公使 民眾黨團酸「假博士」：駐外大崩壞

1,800家公司股東有福了 集保股務數位eCounter不用出門馬上辦

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
集保結算所eCounter平台上線發表會。臺灣集中保管結算所／提供
集保結算所eCounter平台上線發表會。臺灣集中保管結算所／提供

金融監督管理委員會、數位發展部跨部會合作指導，集保結算所全新打造的「股務事務e櫃台」(eCounter平台)於今 (2025) 年5月19日正式上線，提供公開發行公司股東可線上申辦股東開戶及基本資料變更等服務，為慶祝平台啟用，當天在台北國泰萬怡酒店舉辦上線發表會，金管會主委彭金隆及數發部部長黃彥男共同出席啟動儀式，象徵股務事務邁入數位新時代。

集保結算所董事長林丙輝表示，eCounter平台是產官學合作最佳典範，彙集金管會證券期貨局、數發部數位產業署、證券商公會、股務協會，各股務單位及臺灣網路認證公司等近百位專家意見，運用先進電子憑證與數位簽章技術，兼顧股東權益、個資保障與資通安全下，分階段推動並提供民眾免費使用，平台於5月率先推出PC版功能，年底再繼續推出手機版，全面提升市場作業效率，打造「股務數位新標竿」、「服務零距離」的時代。

舉例來說，民眾如果要變更聯絡電話或銀行帳號等基本資料，須依投資的各發行公司，一家一家分別前往股務代理機構臨櫃或是郵寄辦理，流程繁瑣且耗時。有了eCounter平台，股東在家裡透過電腦或手機不用出門即可完成申辦，不僅減少紙張、交通造成的碳排外，更提升申辦便利與效率，大幅節省股東的時間成本。

自推廣以來，eCounter平台已有近1,800家上市櫃、興櫃公司簽約使用，其中股務自辦公司簽約率已達100%、代辦股務公司也有近八成加入，市場反應熱烈且持續增加中。集保結算所表示，eCounter平台是我國電子簽章制度修法後第一個大規模應用實例，也是智慧政府與永續金融的重要里程碑，集保結算所將持續透過「股東e服務」，打造永續普惠的數位股務生態系。

集保結算所 股東 數發部

延伸閱讀

保單強制執行修法完成初審 上百萬張保單8個月內可望解除扣押命令

獨／台幣暴升！壽險業4月要虧了...求援方案曝光 金管會按兵不動

幣想勾結詐團 檢查局本周一已前往調查 金管會恐難放行其執照新申請

壽險業對美債抗震性？金管會：壽險業持有5750億美國政府公債

相關新聞

外資賣超130億元、群創被賣最多 但這類股竟最獲外資青睞

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳主題演講登場，但台股19日卻是開低走低，以21,523.83點收盤，下跌319.86點，...

外資連四周回補台股 買超33.8億美元亞洲居冠

台股上周走揚847點，漲幅4.4%居新興亞股漲幅之冠，統計最近一個月台股反彈逾2千點，主要來自外資連續四周積極回補台股，...

外資止步連11買！三大法人轉賣超166億元 台股回落319點

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳19日主題演講登場，並公布輝達總部落腳北士科，但台積電（2330）等AI要角卻走勢疲弱，...

美國痛失3A信評 法人：債券投資應重收益提升下檔防護

信評機構穆迪上周五(16日)晚間宣布，調降美國政府主權信評一級至Aa1，美國徹底失去三大信評機構所給予的最高級3A評級，...

富邦證券輔導兆聯實業完成競拍 承銷價262元

富邦證券輔導的兆聯實業（6944）公司，19日完成競價開標。本次兆聯實業辦理競價拍賣，股數為4,911千股，最低得標價格...

台股下跌319點收21,523點 台積電下挫14元收984元

台股19日拉回，早盤以21786.33點開出，終場收21523.83點，下跌319.86點，跌幅1.46%，成交量326...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。