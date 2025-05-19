SCFI勁揚 法人上修貨櫃三雄評等為買進

SCFI指數截至上周為止，為1,479.39點，較前一周上漲9.98%，其中，美東線周漲22.01%，美西線周漲31.7%，歐洲線則下跌0.6%。法人機構表示，由於美國線前期運價水準基期已低，在下游訂艙需求回升下，有望支撐美國線運價持續上漲。

法人機構表示，隨中美雙方貿易衝突關係趨於緩和，顯示在關稅豁免期間海運貿易有望由幾近禁運的狀態邁向恢復部分貿易的狀態，趨於理性的關稅談判亦將有利修復市場對於貨櫃市場需求的悲觀預期；此外，自中國大陸被課徵45%高額關稅以來被壓抑的出口需求將逐漸釋放，加上時序接近傳統貨櫃海運旺季，有利支撐遠洋線運價上漲。

展望後市，由於航商美國線的閒置運力短期內完全返回尚需約三周以上的時間，美國線前期運價水準基期已低，在下游訂艙需求回升、供需錯配下，有望支撐美國線運價持續上漲。歐洲線方面，前期美國線的閒置運力有望陸續退出，加上即將進入需求旺季，預期運價有望止跌回升。

另外，也有機構法人指出，對貨櫃航運產業看法轉趨正向，係因美中雙方於5月12日達成為期90天的關稅減免協議，美國對大陸進口商品的關稅降至30%，激勵貨主提前布局開學季、感恩節及耶誕節等節慶商機，出貨意願提升。由於艙位資源調度需要時間，短期美洲線運價將有顯著上揚空間。

其中，5月下旬美洲線擬調漲每40呎櫃600~1,000美元，6月預估再漲1,000~2,000美元；歐洲線方面，由於艙位資源將重新回歸美洲線，亦將壓縮歐洲線可用的艙位，全球第一大航商地中海航運（MSC）於5月14日發出漲價通知，6月1日起，歐洲線平均運價調漲幅度達60%。

由於近期運價可望走揚，扭轉原先市場對4月起貨量下滑的預期。在貨櫃航運產業氣氛轉佳下，將長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）投資評等調升至買進。