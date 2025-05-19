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證交所與野村證券共辦「APAC Tech Forum 2025」 強化機構投資人交流

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣證券交易所總經理李愛玲及野村證券Global Head of APAC Cash Equity Sales Kentaro Watanabe共同啟動APAC Tech Forum 2025。臺灣證券交易所／提供
臺灣證券交易所總經理李愛玲及野村證券Global Head of APAC Cash Equity Sales Kentaro Watanabe共同啟動APAC Tech Forum 2025。臺灣證券交易所／提供

臺灣證券交易所與野村證券首次攜手合作，5月19日共同舉辦「APAC Tech Forum2025」活動，協助聚焦科技領域的機構投資人與30餘家科技相關產業的上市/櫃公司，以一對一或小組會議型式交流前景及趨勢。

證交所與野村證券更安排於活動期間，共同舉辦以機構投資人服務與科技產業展望為主軸的專題會議。會議由野村證券Global Head of APAC Cash Equity Sales, Kentaro Watanabe開場，並邀請證交所總經理李愛玲開場致詞。

李愛玲表示，台灣眾多上市公司在全球AI革興中扮演要角，儘管近期市場或有波瀾，但證交所致力維持市場透明度、效率性及韌性，很高興與野村首次攜手合作，共同將台灣資本市場發展最新藍圖提供予投資人參考。

專題演講部分，由證交所代表及野村三位分析師分別以「從數據到決策：精進投資人服務的最佳實踐」與「2025 Tech Outlook」為主軸，進行專題演講。證交所代表深入介紹近年推出的Investment InfoHub、ETF e添富、ESG InfoHub、永續報告書自動申報及IR平台等多元平台和服務，向機構投資人提供交易面、商品面、上市公司ESG及議合等多元資訊的便捷管道。

今年以來，證交所積極透過引資活動及投資人拜會，向全球投資人展示台灣資本市場的韌性與發展潛力，未來證交所將持續秉持服務精神，與券商合作引資，促進上市公司與機構投資人交流，吸引國際資金參與臺灣資本市場。

證交所 上市公司

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