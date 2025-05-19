證交所與野村證券共辦「APAC Tech Forum 2025」 強化機構投資人交流

臺灣證券交易所與野村證券首次攜手合作，5月19日共同舉辦「APAC Tech Forum2025」活動，協助聚焦科技領域的機構投資人與30餘家科技相關產業的上市/櫃公司，以一對一或小組會議型式交流前景及趨勢。

證交所與野村證券更安排於活動期間，共同舉辦以機構投資人服務與科技產業展望為主軸的專題會議。會議由野村證券Global Head of APAC Cash Equity Sales, Kentaro Watanabe開場，並邀請證交所總經理李愛玲開場致詞。

李愛玲表示，台灣眾多上市公司在全球AI革興中扮演要角，儘管近期市場或有波瀾，但證交所致力維持市場透明度、效率性及韌性，很高興與野村首次攜手合作，共同將台灣資本市場發展最新藍圖提供予投資人參考。

專題演講部分，由證交所代表及野村三位分析師分別以「從數據到決策：精進投資人服務的最佳實踐」與「2025 Tech Outlook」為主軸，進行專題演講。證交所代表深入介紹近年推出的Investment InfoHub、ETF e添富、ESG InfoHub、永續報告書自動申報及IR平台等多元平台和服務，向機構投資人提供交易面、商品面、上市公司ESG及議合等多元資訊的便捷管道。

今年以來，證交所積極透過引資活動及投資人拜會，向全球投資人展示台灣資本市場的韌性與發展潛力，未來證交所將持續秉持服務精神，與券商合作引資，促進上市公司與機構投資人交流，吸引國際資金參與臺灣資本市場。