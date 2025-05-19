外資止步連11買！三大法人轉賣超166億元 台股回落319點

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳19日主題演講登場，並公布輝達總部落腳北士科，但台積電（2330）等AI要角卻走勢疲弱，加上電金航齊跌，影響集中市場開低收低，早盤以21,786.33點開出、終場收21,523.83點，回落319.86點，跌幅1.46%，成交值降至3,262.6億元，三大法人止步連11買、轉賣超166.39億元。

統計三大法人19日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超130.5億元、止步連11買；投信轉買超4.27億元；自營商賣超（合計）40.16億元，其中自營商（自行買賣）賣超4.29億元、自營商（避險）賣超35.87億元。

盤面上，雲豹能源（6869）與士紙（1903）分別領漲綠能環保、資產族群扮演抗空主力。

空頭方面，機器人族群虎頭蛇尾，除士電（1503）、直得（1597）、新漢（8234）收高，彬台（3379）衝掛牌新高83.5元後，反跌2.95%、收75.6元，影響和椿（6215）、所羅門（2359）、穎漢（4562）、昆盈（2365）等紛紛隨之翻黑。此外，AI族群一片綠油油，台積電跌1.4%、收984元，丟失5日線，聯發科（2454）、世芯-KY（3661）、緯穎（6669）、健策（3653）、神達（3706）等更齊跌逾4%，鴻海（2317）也跌2.53%、收154元，失守季線。而電子五哥表現2紅3黑，仁寶（2324）漲4.86%、收29.15元，站上5日線，英業達（2356）漲0.36%、收41.45元，但廣達（2382）跌3.27%、收266元，和碩（4938）跌2.38%、收86.1元，緯創（3231）跌1.8%、收109元。金控雙雄國泰金（2882）跌3.97%、收60.5元，富邦金（2881）跌2.56%、收79.8元，新光金（2888）也跌0.42%、收11.75元。