美國痛失3A信評 法人：債券投資應重收益提升下檔防護

信評機構穆迪上周五(16日)晚間宣布，調降美國政府主權信評一級至Aa1，美國徹底失去三大信評機構所給予的最高級3A評級，市場擔憂對金融市場衝擊。富蘭克林證券投顧表示，標普與惠譽早就給予美國政府債AA+評等，穆迪的降評僅是使評級結果趨於一致，實際上並未真正改變美國整體信用評價，預期對市場影響有限。

富蘭克林證券投顧表示，回顧2011年信評公司標準普爾開出第一槍，摘除美國最高等級AAA級的債信評等，由於市場已提前反應，宣布次日彭博美國公債指數反倒是利空出盡彈升0.86%，2023年再遭惠譽降評，宣布次日僅小幅下跌0.19%，統計兩次市場反應，降評後一個月美國公債反而聚集避險需求、漲幅優於其他資產，降評後半年則是各類資產齊漲，美股顯著彈升一成，優於全球股市上漲6.3%。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金暨全球穩定月收益基金經理人陶德．布萊頓(Todd Brighton)認為，美國經濟具韌性，短線市場反應過度時反而能從中尋得不錯的投資機會，舉例來說，4月初川普宣布對等關稅衝級市場大跌，美國非投資級債利差攀升至450點左右，一些財務狀況穩健公司債殖利率從7%左右急升至10%以上，就是難得的加碼機會，又如史坦普500指數預期本益比相較於年初修正約兩成，接近近十年平均水位，提升一些大型科技公司投資吸引力。富蘭克林證券投顧表示，近期在貿易戰趨緩與政策利多下，非投資級債利差快速收窄至近300點，費城半導體指數也在上周大漲一成。

富蘭克林證券投顧表示，美國關稅談判仍處協商期，川普減稅法案一度遭保守派反對，所幸獲眾議院小組批准靜待投票，美國長期財政赤字問題預期也將持續受市場關注，加上俄烏談判仍存分歧，市場眾多不確定因素下，投資建議宜首重分散，股市以防禦、循環與成長股兼具，債市則宜高評等複合債與非投資級債並重，以股利股與收益型資產增添投資組合的下檔防護力。富蘭克林坦伯頓收益投資策略首重收益，旗下富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金聚焦於美國市場，並保留25%美國以外機會，目前股債均衡，產業多元分散，有利於網羅各類機會並控制下檔風險。