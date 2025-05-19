快訊

一堆人放錯！食物進微波爐怎麼放更快加熱均勻？答案非正中間

輝達宣布與台積、鴻海及政府聯手打造大型超級電腦 作為台灣AI基礎建設基石

女兒「全美第一商學院」三主修超狂學霸 蔣雅淇自嘲：媽媽土了！

安聯台灣高息成長主動式 ETF 獲准募集 跨足主動式ETF第一發

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

安聯台灣高息成長主動式ETF 5月19日取得金管會核准募集。這檔基金為主動式基金專家安聯投信正式跨足主動式ETF的第一檔，也是安聯環球投資全球首檔主動式ETF的策略。

安聯投信表示，安聯台灣高息成長主動式ETF在設計上以「高息打底、成長加值」為訴求，聚焦「高股息」、「成長」雙主題，以核心高股息股票作為收益基礎，再搭配具成長潛力個股，該基金目標致力於提供股息收入，並追求超額報酬機會。

安聯台灣高息成長主動式ETF同時採用多策略模組，多元分散的概念是希望不被單一選股方法束縛、亦可掌握不同策略利基。以量化及質化兼具方式，保持投資組合靈活性，也提升投資組合的長期競爭力。

就投資策略上，安聯投信表示，這檔ETF以主動式策略投資於國內上市櫃股票，結合數個選股策略以形成多重策略投資組合，包括核心高股息策略篩選「高股息」股票，再搭配多個子策略篩選「具成長潛力」股票。

股票標的偏好國內市值高於100億元新台幣的標的，其中，「高股息」股票是指過去一年有發放現金股利的上市或上櫃股票，且個股殖利率由高至低排序屬前二分之一者，以核心高股息策略為投資人獲取持續且穩定股息收益；「具成長潛力」股票則是透過多個子策略，篩選具成長性、價值性或具動能性的股票，以追求資本增值機會。

安聯投信表示，經理研究團隊採取五大選股選策略，可以分成「買高息」與「鎖強勢」兩大面向，針對買高息，運用的是「核心高股息策略」；而「鎖強勢」則有四個策略，分別是基本面動能策略、價值低波動策略、技術價格動能策略、以及PMC（安聯投資組合管理委員會）高信念策略，最後形成的投資組合涵蓋的持股至少100檔；此外，安聯投信這檔主動式ETF導入產業與個股調查研究成果，期盼能更精準實踐整體投資目標，降低單一策略的風險。

安聯投信表示，安聯投信以主動式策略長期深耕國內股票型基金，投資研究團隊經驗豐富，深入研究公司基本面與市場趨勢變化，為這檔基金管理提供堅強後盾。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

台人低薪才熱愛高股息？網曝「2大優勢」吸引力最大

520行情啟動！台股ETF績效排名出爐 00961唯一逆勢上漲1.38％成最大黑馬

台股高息ETF漲贏大盤 可適時布局掌握中長期超額報酬機會

00878定期定額只能扣一檔ETF會推薦它！股魚：誰做高股息投資的不認識

相關新聞

黃仁勳COMPUTEX開講！法人喊買00830近月狂漲17.97％後有望再受惠

美國費城半導體指數在近期強勁回升，台灣首檔追蹤該指數的ETF國泰費城半導體（00830）以近一個月17.97%的報酬率，穩坐跨國型ETF漲幅之冠，成為投資人參與半導體龍頭群的首選。法人指出，今（19）

00878用股票質押借8萬再買進5張！存股哥：持有共141張、成本均價19.75

＊原文發文時間為5月14日 今天（5/14）00878盤中上影線觸及21.28，最終收盤價21.26，等於已經收復對等關稅股災前日（4/2）21.27以來的所有跌幅，這一個半月有買的人扎扎實實撈了一

高含「輝」量ETF人氣燒 投資人可伺機布局

全球人工智慧（AI）領導企業輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日抵台，再度為科技產業與資本市場升溫，將投資人目光聚焦AI...

參與00981B月配息倒數 發放日6月13日

本周債券ETF超級除息周，除了19日進行除息的27檔債券ETF，投資人還來得及參加這11檔債券ETF除息，近期美債殖利率...

520行情啟動！台股ETF績效排名出爐 00961唯一逆勢上漲1.38％成最大黑馬

在520新政府上任滿周年前夕，台股本週展現強勁反彈動能，大盤單週大漲4.44%，為今年以來震盪的市場注入一劑強心針。回顧2025年開年至今，全球金融市場可說是跌宕起伏，從Fed意外釋出降息訊號引發市場

高股息ETF 掃貨萬海、陽明

貨櫃海運業去年獲利持續揚帆，帶動「貨櫃三雄」配息表現，成為盤面熱門高股息殖利率概念股，又逢群益台灣精選高息（00919）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。