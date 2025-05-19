安聯台灣高息成長主動式 ETF 獲准募集 跨足主動式ETF第一發

安聯台灣高息成長主動式ETF 5月19日取得金管會核准募集。這檔基金為主動式基金專家安聯投信正式跨足主動式ETF的第一檔，也是安聯環球投資全球首檔主動式ETF的策略。

安聯投信表示，安聯台灣高息成長主動式ETF在設計上以「高息打底、成長加值」為訴求，聚焦「高股息」、「成長」雙主題，以核心高股息股票作為收益基礎，再搭配具成長潛力個股，該基金目標致力於提供股息收入，並追求超額報酬機會。

安聯台灣高息成長主動式ETF同時採用多策略模組，多元分散的概念是希望不被單一選股方法束縛、亦可掌握不同策略利基。以量化及質化兼具方式，保持投資組合靈活性，也提升投資組合的長期競爭力。

就投資策略上，安聯投信表示，這檔ETF以主動式策略投資於國內上市櫃股票，結合數個選股策略以形成多重策略投資組合，包括核心高股息策略篩選「高股息」股票，再搭配多個子策略篩選「具成長潛力」股票。

股票標的偏好國內市值高於100億元新台幣的標的，其中，「高股息」股票是指過去一年有發放現金股利的上市或上櫃股票，且個股殖利率由高至低排序屬前二分之一者，以核心高股息策略為投資人獲取持續且穩定股息收益；「具成長潛力」股票則是透過多個子策略，篩選具成長性、價值性或具動能性的股票，以追求資本增值機會。

安聯投信表示，經理研究團隊採取五大選股選策略，可以分成「買高息」與「鎖強勢」兩大面向，針對買高息，運用的是「核心高股息策略」；而「鎖強勢」則有四個策略，分別是基本面動能策略、價值低波動策略、技術價格動能策略、以及PMC（安聯投資組合管理委員會）高信念策略，最後形成的投資組合涵蓋的持股至少100檔；此外，安聯投信這檔主動式ETF導入產業與個股調查研究成果，期盼能更精準實踐整體投資目標，降低單一策略的風險。

安聯投信表示，安聯投信以主動式策略長期深耕國內股票型基金，投資研究團隊經驗豐富，深入研究公司基本面與市場趨勢變化，為這檔基金管理提供堅強後盾。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。