富邦證券輔導兆聯實業完成競拍 承銷價262元

富邦證券輔導的兆聯實業（6944）公司，19日完成競價開標。本次兆聯實業辦理競價拍賣，股數為4,911千股，最低得標價格為每股新台幣310元，最高得標價格為每股368元，得標加權平均價格為每股318.63元，承銷價訂為262元。另外，這次亦辦理公開申購，股數為1,227千股，申購價格為262元。兆聯實業公開申購期間至5月20日，5月22日公開抽籤，預計5月28日掛牌上市。

兆聯實業為水資源系統統包工程暨維運服務領導廠商，業務包含廢水回收、純水處理系統工程外，亦提供系統代操作、設備維修、耗材清洗更換及系統運轉所需之化學藥品等全方位服務。兆聯營業毛利自2022年起近三年分別為9.7億元、18.21億元及23.48億元，年複合成長率達34.3%；每股盈餘自2022年起近三年分別為7.44元、15.97元及22.33元，年複合成長率達44.2%。2025年第1季營業毛利6.69億元、每股盈餘為6.07元，較去 (2024) 年同期分別成長31.4%及23.9%，市場預估兆聯實業全年營運將持續成長。

富邦證券副總經理徐傳禮表示，兆聯實業專注於高科技產業大型純、廢水系統專案工程，客戶涵蓋半導體晶圓、先進封裝、記憶體及面板等領域。兆聯實業持續垂直整合維運服務與工程業務，並透過高品質與高性價比的服務，增加客戶黏著度。此外，兆聯實業積極拓展海外市場，提供在地化服務，滿足客戶建廠需求，持續提升營運規模及競爭力，營運動能穩健成長。