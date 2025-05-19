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台股下跌319點收21,523點 台積電下挫14元收984元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股終場收21523.83點，下跌319.86點，跌幅1.46%，成交量3262.6億元。中央社
台股終場收21523.83點，下跌319.86點，跌幅1.46%，成交量3262.6億元。中央社

台股19日拉回，早盤以21786.33點開出，終場收21523.83點，下跌319.86點，跌幅1.46%，成交量3262.6億元。櫃買則收227.08點，下跌3.84點，台積電（2330）收984元，下跌14元。

盤面上以類股來看，以其他電子、油電燃氣、居家生活、汽車、電子零組件、運動休閒、半導體等表現較為弱勢，另外則以食品、綠能環保、造紙、觀光、生技、橡膠等較為抗跌。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有，長榮（2603）、陽明海運（2609）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、世芯-KY（3661）、緯穎（6669）、彬台（3379）、所羅門（2359）、奇鋐（3017）、廣達（2382）、南亞科（2408）、和椿（6215）、緯創（3231）、華城（1519）、國泰金（2882）、中信金（2891）、亞光（3019）、健策（3653）、富邦金（2881）等。

而量大抗跌的則有，萬海（2615）、士電（1503）、中興電（1513）、仁寶（2324）、裕民（2606）、統一（1216）、漢唐（2404）、雲豹能源（6869）、亞力（1514）、新漢（8234）、直得（1597）、IET-KY（4971）、順達（3211）、保瑞（6472）等。

統一投顧表示，上週五穆迪調降美國債信評等，但美債問題已眾所周知，預料衝擊有限。本周台股聚焦Computex展，包含科技大佬演說；此外，美中關稅互降、美國撤銷AI晶片限制等，短線搶運再起。台股技術面轉佳，外資現貨持續加碼，醞釀挑戰年線，操作上維持以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔，推薦族群聚焦：AI概念股、任天堂概念股、成衣製鞋、資產營建、軍工等族群。

美國 台股

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