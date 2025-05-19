弘塑、辛耘遭外資降目標價股價腿軟 CoWoS族群受累慘綠

外資最新報告表示，根據調查台積電（2330）計畫延後CoWoS設備的出貨時程，因此調降弘塑（3131）及辛耘（3583）的評等及目標價，弘塑從1,600元大降至937元，降幅達四成，兩家公司19日股價走弱， 同時也拖累CoWoS族群慘綠一片。

外資在最新「亞洲半導體」報告中表示，調查顯示台積電對2026年AI需求前景看法保守，計畫將CoWoS設備的出貨時程延後，因此決定調降弘塑、 辛耘的評等及目標價，不過，台積電仍是亞洲半導體的首選，評等「優於大盤」，目標價1,125元。

外資將弘塑評等從「優於大盤」調降至「中立」，目標價由1,600元大降至937元， 降幅4成；辛耘由「中立」調降至「劣於大盤」評等，目標價由321元調降至245元，降幅逾2成。

台股19日開低走低，台積電以993元開低，一度下滑至982元， 盤中跌幅逾1%，弘塑則是開高走低，早盤以1,080元開出，上漲10元，股價隨後翻黑一度下滑至1,025元，盤中跌幅0.47%；辛耘則是開低走低， 盤中跌幅逾3%。

CoWoS概念股也受到影響，日月光投控（3711）、穎崴（6515）、旺矽（6223）、精測（6510）、均華（6640）、天虹（6937）、群翊（6664）等跌幅都超過3%，均豪（5443）、創意（3443）、牧德（3563）、欣興（3037）、 迅得（6438）等跌幅都超過2%。