快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「大膽出手」：財庫能大賺一筆

輝達台灣總部在北士科！黃仁勳封「星群」 笑稱：就是有點貴

聯營航班失靈？長榮賣票土航不認 旅客伊斯坦堡驚魂

11大產業型基金中六類吸金 為3月來新高

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

美國大部分公司已公布財報，資金也持續回流產業型基金。EPFR統計，到5月14日為止的一周，在11大產業型基金中，有六類型基金吸金，為3月初以來新高。

在吸金的六大類型產業型基金，最低為電信基金單周吸金100萬美元，最高則為金融基金的10億美元。不過，黃金吸金持續失血，能源基金失血更是歷史新高，部分原因在於沙烏地阿拉伯計畫生產更多原油，壓抑油價。

工業基金為連五周吸金，也是去年11月初以來第22周吸金，主要是投資人預期歐洲及日本將提高軍事支出。就次產業來說，航空及國防基金吸金達到八周來新高。

另外，基礎建設基金則為連三周吸金，也是2月中旬以來吸金最高的一周。EPFR分析，在通貨膨脹升高的不確定時代，投資人看好有定價能力的企業。

延伸閱讀

吸金22億經濟重犯徐少東傳逃日本 接觸日本手法曝：狂蹭黃仁勳

吸金22億潛逃 徐少東傳訊兒「司法不公」曝人在這一國

吸金重犯徐少東又跑了…鄭銘謙稱沒通緝 黃國昌持裁定書打臉

市場逐步消化關稅利空 風險資產再度吸金

相關新聞

壽險金控首季投資 減碼科技股、增持金融股

各金控揭露今年首季台股大額交易名單，國泰金減碼高本益比AI中小股，逢低加碼台積電、廣達、日月光等AI與半導體龍頭股；富邦...

謝金河：從財報選好股 川普、匯率衝擊已減弱

從四月二日對等關稅祭出迄今，川普主導了世界的變化，資本市場也到很大的影響，台灣經歷了四月七日開盤即收盤的震撼教育…

美中貿易談判讓步台股大解套！報復關稅利空 首季業績股先表態、吃喝玩樂股迎旺季

繼美中關稅談判破冰之後，川普率美企CEO團訪中東，贏得近兆美元晶片訂單，也為台股AI鏈打了一劑強心針。

台股雙主秀催動續航力 有望震盪向上 蓄勢挑戰22,000關

關稅戰緊張情勢趨緩，台股帶量站穩季線後，本周逢520行情，又有台北國際電腦展登場等兩大利多催動，法人看好台股續航力，短線...

AI需求雜音紛沓之際 兩大主權基金大賣代工股

代工廠最新股東名單出爐，全球兩大主權財富基金挪威主權基金、新加坡政府基金大賣代工廠持股。挪威主權基金砍倉仁寶、緯創，直接...

台積電領跌 台股盤中挫逾200點

台北國際電腦展明天登場，投資人聚焦人工智慧（AI）概念股，但受美股費城半導體指數16日下跌0.21%拖累，台積電今天盤中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。