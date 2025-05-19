11大產業型基金中六類吸金 為3月來新高
美國大部分公司已公布財報，資金也持續回流產業型基金。EPFR統計，到5月14日為止的一周，在11大產業型基金中，有六類型基金吸金，為3月初以來新高。
在吸金的六大類型產業型基金，最低為電信基金單周吸金100萬美元，最高則為金融基金的10億美元。不過，黃金吸金持續失血，能源基金失血更是歷史新高，部分原因在於沙烏地阿拉伯計畫生產更多原油，壓抑油價。
工業基金為連五周吸金，也是去年11月初以來第22周吸金，主要是投資人預期歐洲及日本將提高軍事支出。就次產業來說，航空及國防基金吸金達到八周來新高。
另外，基礎建設基金則為連三周吸金，也是2月中旬以來吸金最高的一周。EPFR分析，在通貨膨脹升高的不確定時代，投資人看好有定價能力的企業。
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