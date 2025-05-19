台股因這兩個理由拉回 法人高喊免驚、看好兩大族群有戲

台股從4月9日的17,306.97點反彈至21,854.5點，短短月餘大漲4,547.53點，低點反彈26.27%，19日雖呈現拉回表現，但法人認為， 漲多拉回本來就屬合理， 另外則是受穆迪調降美國債信，造成市場恐心理的影響；不過，台股具五大利多的加持，有機會再往上衝高，看好AI股及貨櫃股雙主流。

台股4月初受到川普關稅風暴的衝擊，清明連假過後出現急挫， 低點一度下滑17,306.97點， 之後反彈往上拉升一路收復5日線、月線、季線、20,000點、21,000點關卡，5月16日盤中一度衝達21,854.5點，1個多月反彈4,547.53點， 漲幅26%。

穆迪上周五將美國的信用評等從最高級的Aaa調降一級，降至Aa1，與另外兩大信評同業惠譽和標準普爾全球評等看齊。穆迪對美國信評降評的理由是，聯邦政府預算赤字增加，且在高借貸成本時期，現有的美國債務帶來深遠影響，構成了財政挑戰。

穆迪摘除美AAA頂級信評，在台股19日開盤前，美股三大期貨指數走跌，主受穆迪摘除美國最後的AAA頂級信評的影響；台股也是開低後走低，早盤以21,786.33點開出，一度下滑至21,589.51點， 盤中跌逾200點，回測5日線，各類股中，電子股占大盤成交比重降至5成左右，航運股占大盤成交比重則增至近14%。

統一投顧董事長黎方國表示，大盤指數從低點反彈已超過4,500點，短線漲多拉回屬合理的表現，加上穆迪調降美國債信等級，影響台股的表現，不過，以CDS（5年前債券信用違約交換）來觀察，並未出現飆高，顯示違約風險仍可控；另外，以MOVE（債券波動性）來看，則是不升反降比上周還低。

黎方國強調，穆迪調降美國債信等級，台股有過度恐慌的情況出現，也影響19日的表現，但是，台股具有520行情、台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）、黃仁勳來台將提出的展望和帶來大訂單的題材、台積電（2330）將調漲價格、5月28日輝達（NVIDIA）的財報將公布， 預期將是樂觀的情況。

黎方國認為，漲多拉回屬正常，外資買超下， 資金行情持續，看好台股行情至少持續到第2季底， 有機會再往上攻，電子股及貨櫃股將是雙主流，看好AI股的表現， 包括半導體、組裝、散熱、CPO、機殻等都可以留；另外，關稅豁免90天的拉貨潮，傳產股則可以留意3檔貨櫃股。