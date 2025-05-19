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台積電領跌 台股盤中挫逾200點
台北國際電腦展明天登場，投資人聚焦人工智慧（AI）概念股，但受美股費城半導體指數16日下跌0.21%拖累，台積電今天盤中下跌11元，台股挫逾200點，力守21600點。
11時44分左右，加權指數為21616點，下挫227點，成交值新台幣2097.9億元。
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天舉行演講，為明天的台北國際電腦展（COMPUTEX）暖身，但AI概念股未能響應。台積電盤中下跌11元至987元，鴻海下挫2.5元至155.5元，廣達跌4.5元至270.5元；華邦電、智邦走勢震盪。
東聯今天舉行股東會，宣示2至3年內將乙二醇占比降至5成以下，轉型為環氧乙烷（EO），盤中股價小漲。
台塑四寶台塑、台化平盤震盪；南亞小跌，台塑化跌約4%。
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