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政策加持！ 綠能族群強勢爆發 雲豹能源漲停領攻

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
雲豹能源（6869）與富威電力（6994）強勢漲停。中央社
雲豹能源（6869）與富威電力（6994）強勢漲停。中央社

隨著核三廠正式除役，台灣能源轉型邁入「非核家園」新階段，政府積極推動綠能產業，成為市場資金關注焦點。19日，雲豹能源（6869）與富威電力（6994）強勢漲停，推升上市綠能環保類股指數榮登漲幅王。

受雲豹能源、富威電力接連漲停激勵，森崴能源（6806）、上緯投控（3708）、泓德能源（6873）等綠能股同步走高，並帶動上櫃天方能源（3073）逼近漲停，進能服（6692）與綠電等個股也攜手上揚，整體表現顯著優於大盤。

賴政府明確推動「非核家園」政策，加速發展綠能產業。雖然核三廠除役後，市場對能源備載容量、綠電供應穩定性及產業用電需求仍存疑，且天然氣比重偏高引發碳排憂慮，但政府強調，大型燃氣機組將陸續上線，確保供電穩定。政策對綠能產業的扶持效應顯著，持續吸引資金流入相關族群。

雲豹能源4月合併營收達13.94億元，年增率高達555.36%，再創同期新高；前四月累計營收23.9億元，年增96.78%。雲豹能源高層表示，儘管國際政經環境動盪，金融市場充滿不確定性，公司仍展現強勁韌性，在「綠電交易」與「儲能工程」雙動能推動下，營運穩健成長。此外，雲豹能源所提供的再生能源與淨零相關服務屬內需市場，相對不受對等關稅影響，對第2季及下半年營運保持高度信心。

在業績亮眼與政策推動雙重利多支撐下，雲豹能源早盤強勢攻漲停至177元，創近兩個月新高；富威電力亦緊隨其後漲停至130.5元，成功站回季線，森崴能源亦大漲逾6%，帶動整體綠能族群持續上揚。

雲豹能源 綠能 漲停

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