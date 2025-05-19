台積電千元關卡下震盪 靜待輝達黃仁勳主題演講

台積電（2330）19日股價再度於千元關卡下震盪，早盤最高994元，市場正靜待台積電大客戶之一的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳主題演講。

法人也分析，近期盤勢短線估計持續相對膠著，加上總統就職520將屆，具基期補漲優勢、不占指數空間的傳產題材股，將較具操作空間。

另一方面美國半導體關稅仍存在不確定因素，法人指出，先前外電報導據傳稅率在25%到100％之間，並基於晶圓產出地課徵，以推動半導體回流美國生產。在短期消息不明之際，市場觀望氣氛仍濃厚。

台積電轉投資的世界先進（5347）日前召開法說會外界關注半導體關稅議題以及美國232條款調查，世界先進董事長暨策略長方略回應，半導體關稅目前還不清楚，「但我們只要和競爭者在同樣環境下將是全面影響，232條款方面調查不合規競爭，預期對台廠不會有負面影響，正面影響則會持續觀察」。

美國官方近期將公布半導體關稅以及232條款國安調查結果，一般預期232條款接棒301條款將對大陸半導體廠商受政策補助的傾銷將有後續管制措施。