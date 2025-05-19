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新冠疫情升溫 防疫概念股逆勢噴發、毛寶等多檔攻漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
新冠疫情持續升溫。（報系資料庫）
新冠疫情持續升溫。（報系資料庫）

兩岸新冠疫情持續升溫，衛福部疾管署預估國內疫情將於六月達高峰，19日防疫概念股買盤強勁，多檔個股亮燈漲停。

隨疫情再度升溫，資金湧入防疫相關族群，早盤毛寶（1732）、康那香（9919）、恆大（1325）、熱映（3373）及美德醫療-DR等強攻漲停，推升國光生（4142）、高端疫苗（6547）、亞諾法（4133）、中天（4128） 、優盛（4121） 及南六（6504）等漲幅超過5%，帶動上市與櫃買生醫類股指數同步上揚逾1.3%。

根據疾管署最新數據，國內疫情進入擴展階段，過去一周門診人次已突破萬人，六月恐迎來新一波疫情高峰；而中國大陸上海亦出現「小高峰」，顯示疫情波動仍持續。

專家指出，此次疫情回升，部分原因為民眾疫苗接種未完整或染疫時間已久，導致重複感染。儘管大多數患者症狀輕微，類似流感表現，但65歲以上長者、慢性病患者及免疫低下族群仍需警惕可能演變為中重症風險。在全球流行病毒株多元化的情況下，疫情恐出現「一波未平，一波又起」的狀態，預估短期內難以快速降溫。

隨疫情升溫，國內疫苗接種意願同步提升。疾管署數據顯示，5/12-5/15新冠疫苗接種人數較前一周成長21%，單日接種量創下近七周新高，顯示民眾開始積極強化防護力。目前國內疫苗供應充足，公費莫德納 JN.1 疫苗仍有約318萬劑庫存，疾管署鼓勵六個月以上民眾踴躍接種。此外，因應快篩試劑庫存下降，國內業者已收到緊急增產需求。

總體而言，國內外新冠疫情再度進入上升周期，雖多數染疫者症狀輕微，但特定族群仍面臨較高風險，促使民眾提高防疫意識並接種疫苗。同時，防疫概念股持續吸引短線資金關注，市場買氣顯著增溫。

疫苗 疫情

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