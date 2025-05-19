台股早盤下跌近190點 台積電開低5元

台股19日開盤指數下跌57.36點，開盤指數為21,786.33點。早盤跌近190點，最低來到21,658.73點。台積電（2330）開盤價993元，下跌5元。

群益投顧表示，結構多空渾沌，短期或有震盪，惟比較弱勢，估亦仍屬守月線震盪偏多格局。市場氛圍偏樂觀，籌碼也相對正面，但這樣的正向對應基本面評價則顯相對不合理。氛圍與籌碼結構正向與基本面不對稱下，資金往指數連動較小的低基期中小題材股移動。

操作題材可留意：具基期補漲機會題材股，盤勢短線估計持續相對膠著，加上總統就職520將屆，具基期補漲優勢、不占指數空間的傳產題材股，將較具操作空間。短線留意具題材與相對基期優勢族群，如散裝航運、太陽能，太陽能先前傳出美為嚴防洗產地，打算對東南亞祭太陽能高關稅。

上周五（16日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為42,654.74點，上漲331.99點、漲幅0.78%；S&P500指數上漲0.7%；那斯達克指數上漲0.52%；費半指數下跌0.21%。台積電ADR收平盤。

美中貿易意外緩和，加上美國總統川普中東之敲定多筆大單，帶動標普500指數連續五日上漲；不過，因穆迪調降美國債信評等，美股上周五盤後轉而下挫，公債殖利率走高，勢將為美股本周表現投下變數。美國10年期公債殖利率上周五收在4.437%。Raymond James分析師指出，自2021年以來，美國10年期公債殖利率4.5%是美股的重要分水嶺，一旦突破此關卡，大型股表現將受抑制。

三大法人上周五集中市場合計買超118.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超156.8億元，投信賣超31.9億元，自營商（自行買賣）買超9.6億元，自營商（避險）賣超15.7億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加158口至2,679口，其中，外資淨空單減少1口至37,207口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少1,928口至5,743口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,000點，周賣權最大OI落在21,000點 ; 月買權最大OI落在22,800點，月賣權最大OI落在20,600點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.17上升至1.22。VIX指數下降0.8至23.95。外資台指期買權淨金額4.93億元 。