台股小跌57.36點開出 台積電一度觸990元

台股今日加權指數小跌開黑，以21786.33點開出，較上周收盤21843.69點，下跌57.36點開出，櫃買指數以231.01點開出，權值股台積電開994元，下跌4元開出，早盤最低跌至990元，鴻海則以157元開出。

觀察美股，上周終場全面收高，道瓊指數上漲331.99點、漲幅0.78%，收在42654.74點；標普500指數上漲0.70%，收5958.38點；那斯達克指數上揚0.52%，報19211.10點。惟費城半導體指數逆勢下跌0.21%，收在4922.19點。

針對近日整體利多，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，貿易戰降溫，帶動市場投資情緒回穩，引導外資買盤回流，台股也順利收復關稅大跌缺口，並站穩季線、持續向半年線挺進，加上台北國際電腦展(COMPUTEX)將登場，預期相關AI話題將持續發酵，另外520演說亦有望提振政策紅利族群，激勵族群股價有所表現。

台股籌碼面也呈現穩定狀態，廖炳焜表示，隨這波融資急降溫，波段減幅近35%，不僅提供台股籌碼面安的優勢大優勢，也讓市場注意力再度回到經濟環境對基本面的影響；但須留意的是，雖然近期關稅疑慮降溫，然川普總統思維仍是市場最大不安定因素，而近期指數接近22000點反壓區，若量能持續維持3500億元至4000億元以上之水準，有利於多方續航力。