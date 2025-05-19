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永豐投顧：利多消息圍繞 達標觀望

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

永豐投顧表示，大盤本周可望繼續前進，期間正好有520時節，預期多方會在此前趁勢拉高，迎合投資人的臆測，指數達到年線後減碼觀望，量大強勢股逢高減碼，不要擴大部位。

利多消息圍繞，衝高謹慎：經過美中意外協議，4月CPI數據也沒有太大波動，市場樂觀情緒恢復，本周又有台北電腦展，輝達（NVIDIA）黃仁勳要演講，事件炒熱氣氛，均有利電子股表現，股價可能衝高，逢高須謹慎。

永豐投顧表示，觀察台股走勢，22,000點以上有年線與3月中整理平台，套牢籌碼聚集，壓力大。再往上則是過去一年密集整理區23,000點，賣壓更難以突破，本周指標股可能因為市場產業利多帶動指數，甚至有外資大量買盤追進，可逢高賣短獲利。

由於美中協議只是90天的暫緩，所以廠商都是把握機會進行交易，短期間延遲的貨物會出現趕運；尚未生產的貨物則加速生產，這一現象會集中在90天內完成，而國安基金也繼續護盤到7月，所以短期有關搶業績部分有短線行情。

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