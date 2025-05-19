安聯投信：觀察美股走勢與資金動能的變化 將影響金融市場表現

展望後市，安聯投信台股團隊表示，參考近期已召開法說會的大型權值股說法，短期客戶訂單並未出現明顯變化，但對下半年需求則缺乏能見度，國際主要CSP廠並未調降資本支出，觀察點仍是景氣是否因關稅政策而轉為衰退，包括美國聯準會是否有能力在景氣出現衰退時進行降息等，都將影響金融市場表現。另外可同時觀察美股走勢與資金動能的變化。

安聯投信台股團隊表示，布局上可聚焦市占率提升、滲透率增加、規格提升、產品組合優化、景氣循環末段；布局主題可緊扣美國製造、《美墨加協定》（USMCA）、高殖利率、內需消費、輸美比重低等族群或為關稅不確定性下的避風港。後續可留意貿易談判進展、企業財報和經濟數據表現，並善用定期定額方式長線紀律參與市場。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，美中關稅戰停火題材持續發酵，提振市場信心；台股近期走勢逐步轉強，展現跌深反彈的格局。近期盤勢主要受基本面與消息面兩大因素所牽動。

就基本面，安聯投信台股團隊表示，就基本面，整體而言，情況持續轉好。例如第1季整體獲利表現優於市場預期，主要是拜市場預期美國對等關稅效應、提前拉貨所致；第2季成長幅度也有望在提前拉貨效應持續發酵下，整體表現有望優於第1季。

其中就AI相關表現部分，安聯投信台股團隊表示，整體預期也會轉趨正向，主要是GB200直通率已改善，第2季出貨可望較第1季增加近十倍；GB300改回GB200的Bianca設計，雖然整櫃效能改善幅度低於較原設計，但有利於實際量產進度。再從部分指標性美科技股資本支出展望來看，下半年AI產能恐供不應求。

就消息面，安聯投信表示，對等關稅最壞的狀況過去，近期在美股持續走揚，美中關稅戰停火題材持續發酵，以及AI相關展望轉佳、台北國際電腦展（COMPUTEX）即將登場等，都有望支撐台股。