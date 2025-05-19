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黃仁勳演講為COMPUTEX暖身 台股聚焦AI

中央社／ 台北19日電
今年的台北國際電腦展（COMPUTEX）將於20日揭幕，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的主題演講率先於19日登場，成為眾所矚目焦點。（路透）
今年的台北國際電腦展（COMPUTEX）將於20日揭幕，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的主題演講率先於19日登場，成為眾所矚目焦點。（路透）

美中關稅戰暫歇，台股已回補4月2日美國宣布對等關稅後跳空缺口，市場氣氛樂觀回歸基本面，台北國際電腦展（COMPUTEX）明天登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天將演講，為電腦展暖身，AI成為台股焦點。

黃仁勳來台參加台北國際電腦展，昨天到台北流行音樂中心，為19日專題演講彩排時說，「我很緊張，有很多新東西要宣布，AI系統的新布局、新產品，得去練一下」，AI能否再度炒熱台股氣氛受到市場矚目。

市場對美中關稅戰降溫持續樂觀以對，道瓊工業指數16日終場上漲331.99點，或0.78%，收在42654.74點；標準普爾500指數上漲41.45點，或0.70%，收在5958.38點；以科技股為主的那斯達克指數上漲98.78點，或0.52%，收在19211.10點；不過，費城半導體指數下跌10.26點，或0.21%，收在4922.19點。

台股16日終場收21843.69點，上漲113.44點。

產業訊息方面，中國商務部18日公布對原產於美國、歐盟、台灣及日本的進口共聚聚甲醛（POM）課徵反傾銷稅，台灣寶理稅率3.8%、台塑4%，其他台灣公司為32.6%；台灣整體稅率低於美、歐、日。

台電核三廠2號機40年運轉執照17日到期，已解聯、安全停機，台灣正式進入非核家園。核三2號機的裝置容量為95.1萬瓩、發電占比約3%，停機後台電仍有燃氣機組、風電、光電陸續加入供電行列。

電腦展 台股

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