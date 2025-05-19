壽險金控首季投資 減碼科技股、增持金融股

各金控揭露今年首季台股大額交易名單，國泰金減碼高本益比AI中小股，逢低加碼台積電、廣達、日月光等AI與半導體龍頭股；富邦金則大幅減碼科技股，持股降到約二六六○億元的六季低點，採控風險、實現資本利得策略；凱基金控則採穩健增持主流AI股操作。

相較於減碼科技股，國泰、富邦、凱基等三大金控同期間狂敲進兆豐金，首季共加碼逾十三點萬張，以富邦金大買七萬張最多，法人認為，在關稅戰引發貨幣戰之際，銀行型金控受傷程度最輕，自然引資金進駐。

今年首季在中美貿易疑慮下，電子股單季重挫百分之十三點五，跌幅遠高於大盤百分之十。國泰金逢跌進場，聚焦半導體與AI供應鏈，偏向進攻；富邦金則大幅減碼、偏向防守；凱基金採穩健增持主流AI股操作。

一家金控主管觀察，富邦金科技股水位占比高達八成，首季大減碼，應是屬風險再平衡與區間操作策略，並搭配實現資本利得，壓低波動對淨值的衝擊。值得一提的是，聯電、廣達、日月光成為國泰、富邦兩壽險金控雙雄同步加碼的三大科技股，顯示雙雄偏好具AI題材，也有趁跌深、低基期卡位的策略意味。

至於台積電首季跌百分之十五，國泰金、凱基金趁回檔各加碼八二六一張與六五三四張，逢低長線布局意味濃厚；富邦金減碼九七一六張偏向區間操作，實現資本利得，控制風險。

以科技股占比來看，富邦金仍占百分之八十一最高，凱基金占百分之七十二次之，國泰金約占近六成，有加計債券的新光金與中信金，各占四成和近三成。

國內主要壽險型金控除了調節科技股，同時增持金融股。一家金控主管說，美國降息帶動資金成本下降，供應鏈移轉可望帶動銀行聯貸與外幣放款成長，及匯率波動擴大也有助銀行承做避險需求增加，提高Swap（換匯）收益，三大利多均有利銀行型金控獲利，其中又以海外布局完整的受惠最大，如兆豐金、第一金、中信金和玉山金等，均是法人圈看好標的。

數據顯示，國泰金三月底加碼所持有的十檔金融股，加碼前三大清一色是銀行型金控，包括敲進中信金、永豐金近八萬張，加碼兆豐金近五萬張，推升持金融股水位到一三八一億元、季增百分之十八。