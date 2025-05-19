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壽險金控換股操作 減碼科技
各大壽險金控揭露2025年首季台股大額交易名單，科技股普遍遭減碼，國泰金（2882）減碼高本益比AI中小股；富邦金（2881）則大賣電子股，持股降到約2,660億元的六季低點，採控風險、實現資本利得策略。
統計富邦金、國泰金、新光金、中信金、凱基金等五大壽險金控，2025年3月底對電子股總持股債水位季減7.8%、降為9,970億元，季減幅低於電子股指數同期跌13.5%。
國泰金3月底將力旺、致茂、奇鋐、健策、元太、嘉澤等六檔AI中小股剔出大額名單。
富邦金則大砍科技股。3月底剔除川湖、瑞昱、聯詠、群聯、智原、微星等六檔電子股，持科技股水位季減18.8%，降至2658.6億元，下探近六季低點，持有40檔電子股中，半數大減碼。
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