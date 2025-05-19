關稅戰休兵 台股漲勢帶勁

彭博資訊分析，美國總統川普暫緩關稅戰，不僅大幅拉抬美股，也嘉惠台股，不管是暫緩實施對等關稅、還是美中貿易戰休兵後，美股和台股在全球20個主要股市漲幅都分居第一、二名。各類股以科技股漲勢最猛，且若關稅風險消退，還有進一步上漲空間。

彭博資訊分析師盤點美國、德國、法國、巴西、日本、台灣、南韓及印度等20個主要股市，在貿易戰休兵當天與之後四個交易日表現，發現貿易緊張降溫後最嘉惠美股。在川普4月9日宣布對等關稅暫停90天，彭博美國指數在當天及之後四個交易日累計跳漲8.4%，台灣以7.7%漲幅位居第二，超越南韓的5.5%、及新興市場的5.6%。

美中5月10日重啟貿易談判，美股在之後五個交易日累計躍升5.3%，且有90%成分股都上漲，漲幅與漲勢雨露均霑的程度都稱冠主要市場。台灣同期以4.7%漲幅居次，遠超過南韓2.3%、和新興市場的3%。