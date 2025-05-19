聽新聞
0:00 / 0:00

壽險金控敲進金融股 上季加碼兆豐金逾13萬張

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
國內各大壽險金控最新台股大額投資名單出爐，鍾情金融股。 路透
國內各大壽險金控最新台股大額投資名單出爐，鍾情金融股。 路透

國內各大壽險金控最新台股大額投資名單出爐，鍾情金融股，國泰金（2882）、富邦金（2881）、凱基金等三大金控狂敲進兆豐金（2886），首季共加碼逾13.6萬張，以富邦金大買7萬張最多。法人認為，在關稅戰引發貨幣戰中，銀行型金控受傷程度最輕，自然引資金進駐。

一家金控主管說，美國降息帶動資金成本下降，供應鏈移轉可望帶動銀行聯貸與外幣放款成長，及匯率波動擴大也有助銀行 承做避險需求增加，提高SWAP（換匯交易）收益，三大利多均有利銀行型金控獲利。

銀行型金控中，又以海外布局完整受惠最大，如兆豐金、第一金、中信金和玉山金等，均是法人圈看好標的。

國內各大壽險金控揭露截至今年3月底的最新台股大額投資名單。據數據顯示，國泰金3月底全線加碼所持有的十檔金融股，加碼前三大清一色都是銀行型金控，包括敲進中信金、永豐金近8萬張，兆豐金也加碼近5萬張，推升持金融股水位到1,381億元，季增18%。

富邦金3月底持有七檔金融股，加碼最大手筆的是兆豐金，狂敲7萬張，在富邦金減碼聲浪中，一枝獨秀。富邦金3月底持金融股水位208億元是五金控最低者，季減三成。凱基金3月底剔除玉山金，轉加碼兆豐金1.7萬張並新增元大金，頗有汰弱留強換股操作態勢。凱基金3月底持金融股水位季增近8%到228.2億元。

以總投資台股（含市值減損）水位來看，3月底國泰金、凱基金、富邦金各季增0.4%，減少5%及20%，與台股同期季減10%相較，顯示國泰金、凱基金偏向大加碼，富邦金則大砍股。

兆豐金 凱基金 富邦金

延伸閱讀

壽險投資揭密！國泰金趁跌敲科技股 富邦金猛砍為哪樁？

3大壽險金控首季狂敲13萬張兆豐金 看中哪三大利多？

富邦金公布前十大股東 這家主權基金持股略減、新制勞工退休基金小增

外資買超157億、連11買 爆買這幾檔金融股及貨櫃三雄

相關新聞

壽險金控首季投資 減碼科技股、增持金融股

各金控揭露今年首季台股大額交易名單，國泰金減碼高本益比AI中小股，逢低加碼台積電、廣達、日月光等AI與半導體龍頭股；富邦...

AI需求雜音紛沓之際 兩大主權基金大賣代工股

代工廠最新股東名單出爐，全球兩大主權財富基金挪威主權基金、新加坡政府基金大賣代工廠持股。挪威主權基金砍倉仁寶、緯創，直接...

台股雙主秀催動續航力 有望震盪向上 蓄勢挑戰22,000關

關稅戰緊張情勢趨緩，台股帶量站穩季線後，本周逢520行情，又有台北國際電腦展登場等兩大利多催動，法人看好台股續航力，短線...

關稅戰休兵 台股漲勢帶勁

彭博資訊分析，美國總統川普暫緩關稅戰，不僅大幅拉抬美股，也嘉惠台股，不管是暫緩實施對等關稅、還是美中貿易戰休兵後，美股和...

Q1獲利、4月營收成長雙增族群 資金青睞

台股短線漲幅大，選股方向可聚焦於進可攻、退可守的基本面佳族群。專家建議，挑選第1季獲利且季增、4月營收的雙成長法人買超股...

梁彥平專欄／台股利多 有望驚驚漲

全球股市隨著美國對等關稅的突變而劇烈波動，從各國高關稅的緊張情勢到談判進度趨於樂觀，加以美中貿易協議取得重大進展，關稅風...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。