壽險金控敲進金融股 上季加碼兆豐金逾13萬張

國內各大壽險金控最新台股大額投資名單出爐，鍾情金融股，國泰金（2882）、富邦金（2881）、凱基金等三大金控狂敲進兆豐金（2886），首季共加碼逾13.6萬張，以富邦金大買7萬張最多。法人認為，在關稅戰引發貨幣戰中，銀行型金控受傷程度最輕，自然引資金進駐。

一家金控主管說，美國降息帶動資金成本下降，供應鏈移轉可望帶動銀行聯貸與外幣放款成長，及匯率波動擴大也有助銀行 承做避險需求增加，提高SWAP（換匯交易）收益，三大利多均有利銀行型金控獲利。

銀行型金控中，又以海外布局完整受惠最大，如兆豐金、第一金、中信金和玉山金等，均是法人圈看好標的。

國內各大壽險金控揭露截至今年3月底的最新台股大額投資名單。據數據顯示，國泰金3月底全線加碼所持有的十檔金融股，加碼前三大清一色都是銀行型金控，包括敲進中信金、永豐金近8萬張，兆豐金也加碼近5萬張，推升持金融股水位到1,381億元，季增18%。

富邦金3月底持有七檔金融股，加碼最大手筆的是兆豐金，狂敲7萬張，在富邦金減碼聲浪中，一枝獨秀。富邦金3月底持金融股水位208億元是五金控最低者，季減三成。凱基金3月底剔除玉山金，轉加碼兆豐金1.7萬張並新增元大金，頗有汰弱留強換股操作態勢。凱基金3月底持金融股水位季增近8%到228.2億元。

以總投資台股（含市值減損）水位來看，3月底國泰金、凱基金、富邦金各季增0.4%，減少5%及20%，與台股同期季減10%相較，顯示國泰金、凱基金偏向大加碼，富邦金則大砍股。