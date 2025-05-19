台股雙主秀催動續航力 有望震盪向上 蓄勢挑戰22,000關

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

關稅戰緊張情勢趨緩，台股帶量站穩季線後，本周逢520行情，又有台北國際電腦展登場等兩大利多催動，法人看好台股續航力，短線有望持續震盪向上，加權指數預估將挑戰22,000點整數關卡，上探半年線22,150點、年線22,299點。

台股上周成功收復川普對等關稅缺口，並帶量站穩季線，周線連四紅。雖短線漲幅大，上周五（16日）美股方向不明顯，費城半導體指數小跌0.2%，其他三大指數漲幅介於0.5%至0.7%，台積電ADR收平盤，輝達漲0.4%，不過，法人預期台股在資金回籠、新台幣強勢有利資金面，輝達等美國科技巨擘中東行訂單大豐收、台北電腦展上場等有利於題材面下，本周利多因素仍占上風。

法人看好台股主要因素還來自過往520行情普遍上揚，統計近18年來，520前一周及520當日上漲機率高達60%，且520之後五日、十日及20日上漲機率更達75%。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

隨市場對台股短線反彈信心恢復，法人、散戶、中實戶資金回籠，近來交易量一周高於一周，有助加權指數往上攻堅。集中市場上周每日平均交易金額來到3,679億元，不但比前一周的日均量3,094億元高出18.9%，更是川普宣布對等關稅之後4月7日當周以來最高。

另外，5月來新台幣兌美元匯率強勢也有利於外資持續回補。5月以來，外資對台股日日買超，已連11買共買超2,164.9億元。

不過，外電報導，穆迪16日美股收盤後宣布調降美國債信評等，從頂級的Aaa降一級至Aa1，為三大信評公司最後一家調降美國信評，是否影響美元／新台幣走勢，進而影響台股走勢，成為近期變數。

台股 新台幣 520

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