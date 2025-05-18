壽險投資揭密！國泰金趁跌敲科技股 富邦金猛砍為哪樁？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

據各金控揭露2025年首季台股大額交易名單，國泰金（2882）減碼高本益比AI中小股，逢低加碼台積電（2330）、廣達（2382）、日月光（3711）等AI與半導體龍頭股；富邦金（2881）則大幅減碼電子股，持股降到約2,660億元的六季低點，採控風險、實現資本利得策略。

2026年壽險業接軌TW-ICS倒數，市場預料2025年操盤策略，仍續傾向以資本利得為主，台股近期已出現跌深反彈，有助壽險賣股補獲利，藉此拉高保留盈餘和淨值，降低接軌後的高增資壓力。

今年首季在中美貿易疑慮下，電子股單季重挫13.5%，跌幅遠高於大盤10%。其中國泰金趁跌進場，聚焦半導體與AI供應鏈，偏向進攻；富邦金則大幅減碼、偏向防守；凱基金採穩健增持主流AI股操作。

國泰金3月底將力旺、致茂、奇鋐、健策、元太、嘉澤等6檔AI中小股剔出大額名單，轉加碼聯電、仁寶、英業達、廣達、緯穎、日月光、世芯等，在電子股跌深中、逢低抄底並積極進攻AI核心主鏈，對AI長線趨勢仍具高度信心。

富邦金則大砍科技股。3月底剔除川湖、瑞昱、聯詠、群聯、智原、微星等6檔電子股，持科技股水位季減18.8%，降至2658.6億元，是近六季新低，持有40檔電子股中，半數大減碼，整體操作轉為控制風險，採「戰術性減碼」。

一家金控主管觀察，富邦金科技股水位占比高達八成，首季大減碼，應是屬風險再平衡與區間操作策略，並搭配實現資本利得，壓低波動對淨值的衝擊。

值得一提的是，聯電、廣達、日月光成為壽險金控雙雄同步加碼的3大科技股，顯示雙雄偏好具AI題材，也有趁跌深、低基期卡位的策略意味。

其中國泰金加碼聯電11.4萬張、廣達2萬張、日月光近1.2萬張最多，富邦金也加碼聯電約1.4萬張、廣達1.5萬張、日月光6762張。

富邦金、國泰金、新光金、中信金、凱基金等5大壽險金控，2025年3月底對電子股總持股債水位季減7.8%降到9,970億元，季減幅低於電子股指數同期跌13.5%，除富邦金大減碼外，其餘四家金控都偏逢低加碼。

若以科技股水位占比來看，富邦金仍占81%最高，凱基金占72%次之，國泰金約占近六成，有加計債券的新光金與中信金，各占四成和近三成最低。

持股占比高，顯示風險集中度偏高，也意味著電子股風吹草動也將影響富邦金、凱基金和國泰金的金融資產未實現損益優劣，尤其是高持股的台積電。

台積電首季跌15%，國泰金、凱基金趁回檔各加碼8,261張與6,534張，逢低長線佈局意味濃厚，富邦金減碼9,716張偏向區間操作，實現資本利得，控制風險。

凱基金同季也逢低加碼鴻海、廣達、日月光等AI供應鏈核心股，減碼聯電、聯發科等估值已高或漲多個股，投資邏輯偏向穩健參與AI主流，不追高也不過度減碼，維持資產配置彈性與穩定性。

凱基金 國泰金 富邦金

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