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Q1獲利、4月營收成長雙增族群 資金青睞

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

台股短線漲幅大，選股方向可聚焦於進可攻、退可守的基本面佳族群。專家建議，挑選第1季獲利且季增、4月營收的雙成長法人買超股，如華新（1605）、精成科、創惟等，第2季營收獲利具成長動能。

檢視第1季獲利、較去年第4季成長，且4月營收月增且年增個股，再以近五日三大法人買超排序，統計至上周五（16）日可發現華新、精成科、金像電、創惟、良維、文曄、奇鋐、星宇航空、聯茂、欣銓、威剛、高技、智邦、技嘉、雄獅，以及春源等基本面佳個股大受法人青睞。

產業來看，電子明顯多於傳產，電子股以電子零組件、半導體、電腦及周邊設備為主，傳產股以旅遊相關、原物料族群為主。

觀察籌碼面，華新近五日最受三大法人青睞，獲得1.6萬張買超，其次精成科、金像電、創惟也獲得萬張以上買盤。

統一投顧董事長黎方國表示，第1季因為農曆春節長假，工作天數較少，獲利還能較去年第4季成長，且4月營收在受到對等關稅影響下還能維持雙成長，代表業績好，基本上第2季就先立於不敗之地，同時又獲得法人買超提前布局，表示法人對後市股價抱持正向觀點。

台新投顧副總經理黃文清指出，台股這波反彈以來已經收復川普缺口及季線，接下來有機會繼續向上挑戰半年線甚至是年線，而營收獲利都能成長，基本面佳的個股，自然成為資金青睞標的，未來也有續漲空間。篩選出來的個股以科技股為主，多是AI相關之外，也有內需、原物料族群。

個股 營收

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