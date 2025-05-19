一周盤前股市解析／任天堂、軍工 可短打

經濟日報／ 記者 周克威

台股上周五（16日）上漲113點，收在21,843點。分析師指出，指數收盤再寫短線新高，技術面維持偏多震盪格局，建議續以短多股技術面操作因應，可留意人工智慧（AI）、任天堂、軍工、高股息殖利率概念股

統一投顧協理陳晏平表示，美中關稅互降、美國撤銷AI晶片限制、Computex展在即、輝達執行長黃仁勳及眾多科技大老來台演講，加上台積電（2330）技術論壇，揭露A14最先進製程技術，眾多利多因素聚集，AI概念股可望帶領指數往年線邁進。

操作建議低接不追高，選股以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔，推薦族群聚焦AI概念股、任天堂概念股、成衣製鞋、資產營建、軍工等族群。

第一金投顧協理黃奕銓指出，美中互相降低關稅，加上目前散戶未大舉進場、融資維持低水位，短線行情有望持續；第2季急單搭配庫存回補，各產業龍頭有業績加持，各產業輪流反彈，在融資乾淨、政府護盤雙重因素下，盤面有望持續反彈，操作上建議以各產業權值股、各產業龍頭、航空、航運、高殖利率為方向。

另外，本周迎來台北電腦展（Computex），AI相關的題材又將啟動，備受注目的台積電、CPO、關鍵零組件，有機會持續表態。

台新投顧協理范婉瑜認為，本波強彈由電子領軍，隨Computex將在本周20日開展，AI供應鏈亦有表現；目前指數已接近22,000點反壓區，量能維持在3,500~4,000億元以上水準，才能較有利多頭趨勢續航。

AI 台積電 概念股

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