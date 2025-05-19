一日填息股 市場聚焦

台股今年受關稅戰衝擊，行情震盪劇烈，所幸多頭人氣未歇，較早除權息的個股仍有亮麗走勢。統計至上周五（16日）止，共有台積電（2330）、矽力*-KY等25檔當日火速填息，法人建議可評估資金參與除息趨勢，布局後市填息行情。

台股年度除權息大秀陸續登場，由於上市櫃公司2024年整體稅後純益達4.06兆元，法人估算以平均配息率約60%計算，配發的總現金股利至少有2.2兆元水準，可望持續吸引中長期資金及存股族參與除權息。

統計至16日為止，包括一年多次配息制公司在內，已有150多檔進行除權息，約有三分之一完成填息走勢，其中，一日火速填息的強勢代表個股包括台積電、矽力*-KY、零壹、偉康科技、驊宏資、創惟、亞航、豐達科、全訊、泓德能源等，約占六分之一。

填息天數在二至九日的個股，則有台灣精銳、振曜、凡甲、大立光、威鋒電子、六角、台燿、巨路等。

統一投顧董事長黎方國指出，根據經驗顯示，除息後要一段時間才能領取股息再投入市場，因此愈早除息的股票，有機會享有較佳的資金動能，填息機率較大。