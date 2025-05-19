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梁彥平專欄／台股利多 有望驚驚漲

經濟日報／ 梁彥平
台股示意圖。聯合報系資料照片
台股示意圖。聯合報系資料照片

全球股市隨著美國對等關稅的突變而劇烈波動，從各國高關稅的緊張情勢到談判進度趨於樂觀，加以美中貿易協議取得重大進展，關稅風險明顯淡化，市場逐漸消化最悲觀的情境，美股重燃熱情高漲並收復對等關稅空方缺口，科技指數更是受惠美國商務部撤銷人工智慧（AI）晶片出口禁令而強勢回歸並突破前波高點。

台股也受惠市場利好訊息的激勵，加上AI成為台北國際電腦展（Computex）技術交流的重頭戲，又有國安基金進場護盤加持，成功挑戰季線。

美國總統川普扮演最佳銷售員的角色，利用關稅談判強迫各國增加製造業赴美投資，一趟中東行也讓同行的AI美企簽訂高額投資協議，美國科技指數也因資金回流與製造業重返美國而高唱凱歌，恐懼與貪婪指數也從極度悲觀來到信心高漲的貪婪區。

然而，川普反覆不定的政策，已經使得企業對於長期決策與規劃轉趨謹慎，進而壓抑長期訂單需求，以規避貿易政策變動可能遭受的重大損失。

各國關稅的緩衝期也引發一波提前拉貨潮，推高物價、運費與人力成本，美國4月通膨指標雖持續降溫，但進口商品價格卻明顯上漲，關稅帶來商品通膨壓力恐有進一步推升整體物價之虞，更加劇市場擔憂更大的通膨正在路上，而金融市場波動的來源，仍是川普政策不確定性帶來的衝擊。

台廠供應鏈因應關稅政策不斷變動而被迫提前出貨，且由於AI需求暢旺，帶動科技股首季季報與4月營收成績亮眼，但急單效應打亂原本產業淡旺季的節奏，廠商提前備貨的策略支撐業績創下同期新高，造成上半年營運展望淡季不淡。

但也快速拉升成本並墊高商品價格，致使關稅壓縮實質購買力，減弱終端消費需求，導致企業在供應鏈管理面臨上半年積極鋪貨，下半年消化庫存的兩難挑戰。因此，下半年庫存過剩導致旺季不旺的隱憂，與匯率波動風險將不利台股前景。

川普的關稅政策眼下有朝向正面發展趨勢，全球貿易緊張局勢得以緩解喘息，加上台股又有520行情的光環，有利指數迎來一波驚驚漲的強勢反彈。

惟美國對台灣晶片如何課徵關稅猶未可知，新台幣狂飆升值侵蝕第2季甚至下半年出口廠商的財報獲利。因此，台股短線漲多後，已進入中長線成本的半年線與年線位置震盪，而前波盤頭套牢區勢必引來逢高調節與獲利落袋的賣壓不容忽視。

（作者是世新大學財金系副教授）

台股 美國商務部 關稅

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