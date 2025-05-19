就市論勢／泛AI題材 偏多操作

盤勢分析

美中日內瓦經貿會談取得實質進展，優於市場預期，主要有兩大原因，首先是雙方已把關稅拉高到禁運等級，長堤與洛杉磯港運量大減近乎停擺；二是雙方會談者具備代表性得到授權。

美國財政部長貝森特是理性派，他出身華爾街，美國祭出關稅政策後，多次與對沖基金經理溝通協調美中經貿關稅問題解決方案，對比之下副總統范斯、商務部長盧特尼克表現爭議頗多，只會奉承總統川普的直覺決定。

產業消息方面，上周重磅訊息是輝達宣布將向沙烏地阿拉伯AI新創公司Humain提供數十萬顆晶片，建構500MW（百萬瓦）資料中心，第一階段包括1.8萬顆GB300。

未來AI變化觀察指標，一是本周開始的台北國際電腦展（COMPUTEX 2025），黃仁勳旋風再起。二是美國研議的半導體關稅25%至100%威力是否利空鈍化。三是美國商務部發出監管指引「在世界上任何地方」使用華為昇騰（Ascend）AI晶片都違規，引發美中AI晶片大戰。

投資建議

指數震盪盤堅，科技股機會多，台積電（2330）第2季展望不變、輝達AI伺服器賣入中東等利多支撐AI供應鏈；記憶體出現報價上漲題材等。

偏多操作建議包括泛AI題材、科技股供應鏈、高價股、航運股等。