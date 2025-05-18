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台積電擬延後…麥格理點名2半導體設備廠 大降目標價「最多減4成」

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台灣半導體清洗設備領域龍頭之稱的「弘塑科技」。圖／竹市府提供
台灣半導體清洗設備領域龍頭之稱的「弘塑科技」。圖／竹市府提供

外資麥格理於最新「亞洲半導體」報告中表示，根據調查顯示，台積電（2330）計劃將CoWoS設備的出貨時程延後，主因於對2026年AI需求的前景抱持保守態度，這導致供應鏈後續恐成壓力，因此在評等方面將弘塑（3131）從「優於大盤」調降至「中立」，辛耘部分則由「中立」調降至「劣於大盤」，而台積電則依舊為亞洲半導體的首選，評等「優於大盤」。

而目標價方面，麥格理給予台積電1,125元，而將弘塑從1,600元大降至937元，降幅達4成，而辛耘（3583）部分則由321元調降至245元，降幅逾2成。

麥格理指出，台積電CoWoS設備的出貨時程，將從2025年第4季延後至2026年第1季，主因是對2026年AI需求的前景抱持保守態度，相關設備供應鏈後續營運將受到影響，其中包含弘塑、辛耘。

並且麥格理指出，儘管市場對輝達（NVIDIA）下一代晶片Rubin的強勁需求保持樂觀態度，但對整體2026年AI需求的疑慮依舊存在，因此仍為前景蒙上陰影。此外，僅憑Rubin的需求成長，難以充分抵消弘塑、辛耘目前面臨的短期挑戰。

台積電 弘塑 辛耘

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