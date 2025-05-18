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川普沒有永遠的敵人！中東破冰敘利亞 下個談判國可能是它

未來一周美股五大觀察變數

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有五大觀察變數。首先是川普關稅，留意川普關稅動向、與各國貿易代表就關稅協議的談判進展等。

其次是美國聯準會（Fed）立場，可留意官員對經濟、就業、通貨膨脹、利率、關稅等議題的看法。

第三是經濟數據，未來一周將公布的數據包括美國5月S&P全球製造業採購經理人指數（PMI）初值、4月成屋及新屋銷售等。

第四是台北國際電腦展，期間為5月20日至23日，主題為「AI NEXT」，聚焦智慧運算&機器人、次世代科技、未來移動等三大主題，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、高通執行長Cristiano Amon均將發表演講。

第五是企業財報。未來一周公布財報的美國企業有16家，包含直覺公司、Workday、Snowflake、Palo Alto網路、Autodesk、Zoom、目標百貨、羅斯百貨、家得寶、勞氏公司、Williams-Sonoma、Ralph Lauren、TJX、Victoria's Secret、美敦力等。

富蘭克林投顧指出，根據Fastset到5月9日數據，預估S&P 500指數企業今年獲利將成長9.3%。其中，科技股將成長18.2%，在11大類股中最強，科技股仍有後市可期。

彭博資訊統計，至5月15日為止，已有92.2%的 S&P 500指數成分股公布財報，50.9%營收優於預期，平均年增4.1%；76.7%的獲利優於預期，平均年增11.9%。另據Factset統計至5月9日資料，預計S&P 500指數第1季企業獲利將成長13.4%，其中醫療保健、通訊服務、科技股將成長42.9%、29.1%、17.4%，表現強勁，但可能尚未反映川普關稅影響。

富蘭克林投顧指出，川普政府與各國的貿易談判持續進行中，目前與中國大陸暫時休兵，美英貿易協議則將成為未來各國的重要依據。若川普團隊能在90天休兵期與更多國家達成協議，將有助大幅降低貿易不確定性，進而減低經濟放緩、通膨上升疑慮。

富蘭克林投顧 川普 關稅

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