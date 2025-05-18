COMPUTEX展來襲 黃仁勳行情望再現！台股周線連四紅
加權指數16日上漲113點，收在21,843點，漲幅0.5%，成交量約3,498億元。籌碼面部分，三大法人買超118.8億元；其中外資現貨買超156.8億元，期貨淨空單減少1口至37,207口；投信賣超31.9億元，自營商賣超6億元。台股周漲928點，漲幅4.4%，周線連四紅。
永豐期貨指出，美股上周四窄幅震盪，市場關注美國最新經濟數據，4月PPI意外下降0.5%，顯示通膨壓力減輕，聯準會降息預期升溫。
台股方面，上周五加權指數上漲113點，收21,843點，台積電（2330）上漲5元，收998元。市場自美中關稅談判反彈後，持續小幅整理，為本周登場的COMPUTEX展及黃仁勳旋風進一步推升量能做準備。
此外，眾多科技大佬來台演講，加上台積電技術論壇將揭露A14最先進製程技術，市場傳出輝達（NVIDIA）可能在北士科選址，多項利多聚集，AI概念股可望帶領指數向年線邁進。
推薦聚焦族群包括AI概念股、任天堂概念股、成衣製鞋、資產營建、軍工等。此外，近期台幣出現快速升值，市場關注其是否會影響美國財政部即將公布的匯率操縱國名單，若列入可能影響後續市場利多。
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