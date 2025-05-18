法人：美中關稅戰降溫 本周聚焦COMPUTEX有利電子股

中央社／ 台北18日電

美中達成貿易協議，關稅戰暫緩90天，激勵台股上周大漲928.65點或4.4%，周五集中市場指數收在21843.69點。法人看好關稅戰降溫，市場回歸基本面，本周焦點將放在即將登場的台北國際電腦展（COMPUTEX）。

美中關稅戰暫緩90天，雙方各自把高關稅大砍115%，暫時降到基本的30%與10%，市場恢復樂觀情緒，台股上周大漲928點，已回補4月初對等關稅宣布時的跳空缺口。

永豐金投顧分析，美中意外達成協議，另外美國公布4月CPI（消費者物價指數）2.3%，核心CPI維持穩定，也解除市場擔憂，短線市場氣氛偏樂觀，本周市場焦點將放在台北國際電腦展，輝達執行長黃仁勳來台再度掀起旋風，可望炒熱市場氣氛，有利電子股表現。

永豐金投顧觀察，美中協議暫緩90天，廠商把握機會進行交易，短期間延遲的貨物會出現趕運，尚未生產的貨物也會加速生產，加上國安基金繼續護盤到7月，台股可望出現短線行情。

不過，永豐金投顧也提醒，90天只是暫緩，可能出現短期業績和行情，但後勢仍待觀察。目前台股走勢已接近壓力區，22000點以上有年線與3月中整理平台的壓力區，套牢籌碼聚集壓力大；再往上則是過去1年密集整理區23000點，賣壓沉重。提醒投資人逢高仍須謹慎。

台股 關稅

延伸閱讀

美中貿易談判讓步台股大解套！報復關稅利空 首季業績股先表態、吃喝玩樂股迎旺季

史賓塞：關稅戰促成多邊貿易體系 大陸、歐洲與新興經濟體靠攏

環時：美中關稅休戰 不應只有90天 盼轉化為持久合作

黃仁勳抵台 談關稅戰稱台灣仍是科技生態系核心

相關新聞

壽險金控首季投資 減碼科技股、增持金融股

各金控揭露今年首季台股大額交易名單，國泰金減碼高本益比ＡＩ中小股，逢低加碼台積電、廣達、日月光等ＡＩ與半導體龍頭股；富邦...

台積電擬延後…麥格理點名2半導體設備廠 大降目標價「最多減4成」

外資麥格理於最新「亞洲半導體」報告中表示，根據調查顯示，台積電（2330）計劃將CoWoS設備的出貨時程延後，主因於對2...

COMPUTEX展來襲 黃仁勳行情望再現！台股周線連四紅

加權指數16日上漲113點，收在21,843點，漲幅0.5%，成交量約3,498億元。籌碼面部分，三大法人買超118.8...

本周台股／投資人被軋空手 反彈4千多點看得到吃不到

美中意外達成關稅協議，台股在國際利多消息與產業輪動的驅動下，震盪走高，台股加權股價指數上周以2萬1843點收盤，一周上漲928點，漲幅達4.44％。5日均量3679億，價漲量增，市場氣氛轉為積極，周K線更是拉出連四紅。晶片關稅隱憂導致台股漲幅受到壓抑，一路被軋空手的投資人，該出手了嗎？

電腦展概念股 外資搶進

台北國際電腦展（Computex）將在20日登場，輝達執行長黃仁勳已抵台，昨（17）日宴請供應鏈夥伴，並將於明日發表演講...

台股520行情 拚收復年線…指數震盪盤堅

台股昨（16）日在市場追多氛圍不墜下，指數震盪盤堅，終場上漲113點、收21,843點，再攀波段反彈新高。分析師指出，市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。