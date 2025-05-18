法人：美中關稅戰降溫 本周聚焦COMPUTEX有利電子股
美中達成貿易協議，關稅戰暫緩90天，激勵台股上周大漲928.65點或4.4%，周五集中市場指數收在21843.69點。法人看好關稅戰降溫，市場回歸基本面，本周焦點將放在即將登場的台北國際電腦展（COMPUTEX）。
美中關稅戰暫緩90天，雙方各自把高關稅大砍115%，暫時降到基本的30%與10%，市場恢復樂觀情緒，台股上周大漲928點，已回補4月初對等關稅宣布時的跳空缺口。
永豐金投顧分析，美中意外達成協議，另外美國公布4月CPI（消費者物價指數）2.3%，核心CPI維持穩定，也解除市場擔憂，短線市場氣氛偏樂觀，本周市場焦點將放在台北國際電腦展，輝達執行長黃仁勳來台再度掀起旋風，可望炒熱市場氣氛，有利電子股表現。
永豐金投顧觀察，美中協議暫緩90天，廠商把握機會進行交易，短期間延遲的貨物會出現趕運，尚未生產的貨物也會加速生產，加上國安基金繼續護盤到7月，台股可望出現短線行情。
不過，永豐金投顧也提醒，90天只是暫緩，可能出現短期業績和行情，但後勢仍待觀察。目前台股走勢已接近壓力區，22000點以上有年線與3月中整理平台的壓力區，套牢籌碼聚集壓力大；再往上則是過去1年密集整理區23000點，賣壓沉重。提醒投資人逢高仍須謹慎。
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